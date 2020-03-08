Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere sert müdahalesi devam ediyor

Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi bugün de sürdü.

Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti. Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti.