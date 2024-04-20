Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi
Türkiye'nin batısında fırtına etkili oluyor. İstanbul'da şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi, İzmir'de ise denizde hortum oluştu. Fırtınanın etkisiyle ağaçların devrildiği Antalya'nın Kemer ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı.
Antalya'da kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.