Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi

Türkiye'nin batısında fırtına etkili oluyor. İstanbul'da şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi, İzmir'de ise denizde hortum oluştu. Fırtınanın etkisiyle ağaçların devrildiği Antalya'nın Kemer ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı.

Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 1

Antalya'da kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 2

Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.

Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 3

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68,4, Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri'nde ise 118 kilometreye ulaştı.

Hava sıcaklığının düne göre 2 derece düştüğü kentte, fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.

Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 4

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

İstanbul Maltepe’de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacı, park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 5

Altayçeşme Mahallesi Er Sokak’ta saat 09.30 sıralarında sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacının bir kısmı, sokakta park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi.

Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 6

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı kesmek için çalışma başlattı.

Sahibi tarafından otomobilin olay yerinden alınmasının ardından ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 7

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, servis minibüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Ağacın kesilmesinin ardından sokak trafiğe tekrardan açıldı.
Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 8

İZMİR’DE HORTUM

Fırtına İzmir’de de etkisini hissettirdi.

Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça’nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi.
Yurdun batısında fırtına: Antalya'da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul'da ağaçlar devrildi - 9

O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
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