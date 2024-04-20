Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi

Antalya'da kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

VİDEO - Antalya'da fırtına ve sağanak: Rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı