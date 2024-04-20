Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi
Türkiye’nin büyük bölümünde bugün fırtına etkili oluyor. Başkent Ankara ve İstanbul’da şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi, İzmir’de ise denizde hortum oluştu. Fırtınanın etkisiyle ağaçların devrildiği Antalya’nın Kemer ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı. Konyaaltı’nda uyarılara rağmen denize giren bir kişi, dev dalgaların arasından son anda kurtarıldı.
Antalya'da kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.
VİDEO - Antalya'da fırtına ve sağanak: Rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı