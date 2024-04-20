Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi

Türkiye’nin büyük bölümünde bugün fırtına etkili oluyor. Başkent Ankara ve İstanbul’da şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi, İzmir’de ise denizde hortum oluştu. Fırtınanın etkisiyle ağaçların devrildiği Antalya’nın Kemer ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı. Konyaaltı’nda uyarılara rağmen denize giren bir kişi, dev dalgaların arasından son anda kurtarıldı.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 1

Antalya'da kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

VİDEO - Antalya'da fırtına ve sağanak: Rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı

TÜRKİYE HABERLERİ

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 2

Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 3

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68,4, Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri'nde ise 118 kilometreye ulaştı.

Hava sıcaklığının düne göre 2 derece düştüğü kentte, fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 4

KONYAALTI SAHİLİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Fırtınanın etkili olduğu Konyaaltı Sahili’nde ise canpazarı yaşandı.

Dalga boyunun 4 metreye ulaştığı denize giren 19 yaşındaki genç, son anda kurtarıldı.
Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 5

Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada sahilde bulunan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyip genci kurtarmak için yanına yüzdü.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 6

Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı gençle birlikte suda ekiplerin yardımını bekledi. İhbarla birlikte olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, kıyıya 100 metre açıktaki genç ve dalış eğitmenin yanına Uzaktan kumandalı insansız cankurtaran robotu yolladı.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 7

Sunduvaç ve Kiril’in robota tutunmasının ardından kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ardından tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 8

Sarı kod verilen Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya kadar vuran dalgalar, işletmelerin şezlong ve masalarına ulaştı. İşletme çalışanları dalgalara rağmen şezlong ve masaları kurtarmaya çalıştı.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 9

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

İstanbul Maltepe’de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacı, park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 10

Altayçeşme Mahallesi Er Sokak’ta saat 09.30 sıralarında sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle boş arazide bulunan dut ağacının bir kısmı, sokakta park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi.

Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 11

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı kesmek için çalışma başlattı.

Sahibi tarafından otomobilin olay yerinden alınmasının ardından ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 12

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, servis minibüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Ağacın kesilmesinin ardından sokak trafiğe tekrardan açıldı.
Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 13

BAŞKENT ANKARA’DA FIRTINA

Kuvvetli fırtına başkent Ankara’da da etkili oldu.

Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı gibi ilçelerde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi.
Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 14

Altındağ ilçesinde kayganlaşan yolda seyreden otomobilin önce refüje, ardından başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Bu arada Gölbaşı ilçesine bağlı Soğulcak köyünde bir evin çatısının uçtuğu ihbarı alınması üzerine ekipler, olay yerine yönlendirildi.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 15

Kent genelinde belediyelere çok sayıda ağaç devrilmesi ihbarı yapıldı. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırdı ve temizlik çalışması başlattı.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 16

İZMİR’DE HORTUM

Fırtına İzmir’de de etkisini hissettirdi.

Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça’nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi.
Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 17

O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 18

MARMARİS’TE TAM FIRTINA ETKİLİ OLDU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 96,5 kilometreye ulaşan rüzgar ağaçları devirdi, belediye birimlerinde hasara neden oldu.

Fırtına nedeniyle, Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı’nda ağaçlar devrildi, Burunucu Macera Parkı’ndaki oyun ve piknik gruplarında hasar oluştu.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 19

Marmaris Belediyesi Araç Parkı Asfalt Depolama Alanı’nın çatısı, Park Bahçeler Birimi'nin üzerine uçtu. Yapıda ve bir araçta hasar meydana geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Mezbahası'nın da çatısı ve bazı iç duvarları kısmen zarar gördü.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 20

BALIKESİR’DE SU BASKINI YAŞANDI

Balıkesir’in Erdek ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, derenin debisinin yükselmesine ve su baskınlarına yol açtı.

Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 21

Kapıdağ Yarımadası’nda öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçeye bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi’nden geçen Doğanlar Deresi’nin debisi yükseldi.

Mahallenin içindeki bazı yollar su altında kaldı, çok sayıda evde bu baskını yaşandı.
Yurdu fırtına vurdu: Antalya’da rüzgarın hızı 118 kilometreye ulaştı, İstanbul ve Ankara’da ağaçlar devrildi - 22

ÇANKIRI’DA FIRTINA MİNAREYİ YIKTI

Fırtınanın etkili olduğu Çankırı’da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı.

Abdülhalikrenda Mahallesi’ndeki Bademli Camisi’nin iki minaresinden biri fırtına nedeniyle yıkıldı.

Minarenin devrilmesi sırasında caddede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Caddede park halinde bulunan 2 otomobil ile 1 iş yerinde hafif hasar oluştu.

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