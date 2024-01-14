Yurdun doğusunda kar esareti: Yollar kapandı, ekipler seferber oldu
Türkiye’nin doğusunda yoğun kar ve tipi, ulaşımı aksattı. Doğu Karadeniz’de çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Yurdun doğu kesiminde de kar yolları kapadı. Van’da yolu kapanan köylerdeki hastalar için ekipler seferber oldu. Yüksekova-Şemdinli karayolu çığ nedeniyle kapandı
Türkiye’nin doğusunda yoğun kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı.
Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon’da önceki günden itibaren etkili olan kar sebebiyle 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta ise bin 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Yüksekova-Şemdinli karayolu ise çığ düşmesi nedeniyle kapandı.
Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.