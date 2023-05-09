Yurt dışı oyların Türkiye yolculuğu (Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı?)

YURT DIŞINDA TOPLAM KAÇ OY KULLANILDI?

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden saat 18.30 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 798 bin 505 seçmenin oy kullandığını açıkladı.