Yurt dışı oyların Türkiye yolculuğu (Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı?)

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden saat 18.30 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 798 bin 505 seçmenin oy kullandığını açıkladı.
73 ülkede 156 noktada sandık kuruldu.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için 67 ülkedeki oy kullanma işlemi tamamlandı.
Toplanan oy pusulaları diplomatik kuryelerle İstanbul'a getiriliyor.
Sandıklardan toplanan oylar, sandık komisyonu üyelerinin ve müşahitlerin önünde diplomatik torbalara koyularak mühürleniyor. Mühürlenen çuvallar ise diplomatik kuryeler eşlinde Türkiye'ye gönderiliyor.
Seçim dokümanları ve zarfların bulunduğu mühürlü çuvallar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediliyor.
14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurtdışı sandıklar da açılacak.
Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullandıkları oyların yer aldığı pusulalar, İstanbul'a gönderildi.
Atina-Pire Başkonsolosluğunda 29 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi, dün akşam yerel saatle 21.00'de sona erdi.
Mühürlü oy çuvalları, diplomatik kurye ve parti temsilcilerinin eşliğinde araç konvoyuyla Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na nakledildi.
Çuvallar, seçim kuruluna teslim edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul'a götürüldü.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa’da bazı ülkelerde nisanın son haftasında, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.
İtalya'daki oy kullanma noktalarından Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda 3 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de (TSİ 22.00) son buldu.
Roma Büyükelçiliğinde 5 güne 5 sandık kurulurken, Milano Başkonsolosluğunda ise 3-4-5 Mayıs'ta ikişer, 6-7 Mayıs'ta ise dörder sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.
İtalya'da toplamda 19 sandıkta kullanılan oyların 8 Mayıs Pazartesi günü diplomatik kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırılması bekleniyor.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, oy kullanma işlemlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
Fırat, "Gelen yoğun talebi karşılayabilmek ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerini kısaltmak için ilave oy verme kabinleri kurduk. Çoğunluğu genç olan seçmenlerimizin göstermiş olduğu ilgiyi şükranla karşılıyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada kurulan sandıklarda 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci sona erdi.
Seçmenler, bu süreçte yerel saatle 09.00-21.00 arasında Türkiye'nin bu üç misyonunda oylarını kullanabildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen bulunuyor.
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Cenevre'de 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında sandıkların açık kaldığını kaydetti.
Özkan, "Vatandaşlarımızın seçime yoğun bir ilgi gösterdiğini gördük. Bu yıl oy verme işlemi, 2018 seçimlerine göre daha bir katılımla gerçekleştirildi. Biz zaten Başkonsolosluk olarak lojistik ve fiziki tedbirleri almıştık. Oy verme sürecinde sandık kurulları ve müşahitlerimiz son derece uyumlu bir şekilde çalıştılar." diye konuştu.
İsveç'te 1 Mayıs Pazartesi günü başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 21.00'de sona erdi.
Başkent Stockholm'deki Stockholm Fuarı'nda 7 gün boyunca kullanılan oylar, sandık görevlileri tarafından torbalara konularak mühürlendi.
Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı 42 bin 800 Türk seçmenin yaşadığı İsveç'te, resmi olmayan rakamlara göre 13 bin 669 kişi oy kullandı.
24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde 10 bin 700 kişi oy kullanmıştı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Müsteşarı Çınar Ergin, oy kullanma işinin 7 gün sürdüğünü söyledi.
Seçimde görev yapan sandık müşahitlerine teşekkür eden Ergin, "Seçime katılım esnasında ilk günlerde uzun sıralar oldu. Vatandaşlarımız sağ duyulu bir şekilde sandıklara gitti ve sorunsuz bir şekilde oy kullanma işlemini yerine getirdi." ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'daki Türk vatandaşları, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin yanı sıra Filibe ve Burgaz başkonsolosluklarında sandık başına gitti.
Kayıtlı 7 bin 900 seçmenin bulunduğu ülkede, başkent Sofya'da 1148 seçmen oy kullandı.
Seçime yoğun ilgi gösteren seçmenler, 4 Mayıs'ta sandıkların açılmasıyla Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin önünde kuyruklar oluşturmuştu.
4 gün süren oy kullanma sürecinin sonunda Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği personeli, gözlemcilerin huzurunda toplanan oyları içeren zarfları çuvallara doldurarak mühürledi.
Sofya ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Filibe'de kullanılan oylar, 8 Mayıs Pazartesi günü Türk Hava Yolları (THY) seferi ile Türkiye'ye yollanacak.
Bulgaristan'ın doğusunda, Karadeniz sahilindeki Burgaz şehrindeki Türkiye'nin başkonsolosluğunda verilen oylar ise kara yoluyla Türkiye'ye ulaştırılacak.
Oy kullanma işlemleri, İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda 5-7 Mayıs arasında gerçekleştirildi.
İspanya'da 5 bin 838, ilk defa yurt dışında oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de ise 1484 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgilerde oy kullanma işlemlerinin rahat ve sorunsuz geçtiği bildirildi.
Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, seçimlere ilginin yoğun olduğunu, gerek Barselona ve çevre illerden gerekse Fransa'dan Türk vatandaşlarının gelerek oylarını kullandıklarını söyledi.
Diplomatik torbalara konulup mühürlenen oy zarfları büyükelçiliklerde (Barselona'da başkonsoloslukta) muhafaza altına alınarak, yarın sabah diplomatik kuryelerin gözetiminde THY uçağıyla Türkiye'ye gönderilecek.
Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin dün sona erdiği Çekya’da pusulaların bulunduğu torbalar, diplomatik kuryelerle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderildi.
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, büyükelçilikte 5 günlük oy verme sürecinde 2019 oy kullanıldığı, ülke genelindeki 3 bin 20 kayıtlı seçmenin katılım oranının yüzde 66,85 olduğu bilgisini paylaştı.