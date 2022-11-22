Yusufeli Barajı ve HES'i bugün açılıyor

6 BİNE YAKIN AĞAÇ TAŞINDI

Yusufeli Barajı'nın gövdesinde, Artvin'den Edirne'ye kadar 13 metrelik platform genişliğinde yol yapılabilecek 4 milyon metreküp beton kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, ağaç nakli metoduyla bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı.

Ayrıca bölgeye 76 bin 788 adet ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl tamamlanacak.