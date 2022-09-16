Yusufeli’nde yeni ilçedeki konutların taşınma işlemine başlandı

"KIŞ OLMADAN VATANDAŞLARIMIZI TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Özellikle üçüncü ve birinci bölgeden başlamak üzere önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşların taşınmasına yönelik de çalışmaları planladıklarını anlatan Doruk, şöyle devam etti:

"Bu bölgelerimizde eksiklerimiz kalmadı. Bu çerçevede vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz, ilçe merkezinde halihazırda bir koordinasyon noktamız olacak. Orada vatandaşımız kafasına takılan konularda bilgilendirilecek. İnşallah sorunsuz bir şekilde, hızlıca kışa kalmadan yeni yerimizde yaşamaya başlamış olacağız."