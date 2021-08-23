Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31,89 metre ölçülürken, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, 42 milyon 600 bin metreküple yüzde 83 olarak ölçüldü.