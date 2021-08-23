Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu

Yaz aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı’nda bu yıl su sıkıntısı yaşanmadı. Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31,89 metre ölçülürken, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.

DHA 23.08.2021 - 10:44 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 10:47

Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 1
Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ile Sakarya’nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü, yaz aylarının yağışlı geçmesiyle doldu.
Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 2
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31,89 metre ölçülürken, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.
Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 3
Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, 42 milyon 600 bin metreküple yüzde 83 olarak ölçüldü.
Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 4
Nisan ayının ilk günlerinde baraj havzası dolarken, beklenen yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılarak su seviyesi korunmaya çalışıldı.
Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 5
Yaz aylarının yağışlı geçmesiyle barajda su seviyesi tam kapasiteye ulaşırken, son günlerde kullanıma bağlı olarak seviye düştü.
Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 6

SAPANCA GÖLÜ’NDE SON DURUM

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü’nde ise su seviyesi 31,89 metre olarak ölçüldü.
Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 7

GEÇEN YIL 20 METRE ÇEKİLMİŞTİ

Geçen yıl sonbahar aylarında kuraklık nedeniyle suların çekildiği Sapanca Gölü’nde su seviyesi 32,50 metreden 30,28’e kadar düşerken, gölde kıyıda 20 metrelik çekilmeler yaşanmış, iskeleler ortaya çıkmıştı.
Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 8
Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü'nde su seviyesi korundu - 9

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