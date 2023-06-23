Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüdeki tehlike | Maltepe Köprüsü’nden karot örneği alındı
Her gün yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü’nde dökülen beton parçalarının altından midye kabukları ve çürümüş demirler çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri gece saatlerinde köprüden karot örneği aldı. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından köprünün akıbeti belli olacak.
İstanbul'da her gün yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü, çürüyen demirleri ve dökülen betonlarının altından çıkan midye kabuklarıyla gündeme gelmişti.