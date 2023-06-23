Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüdeki tehlike | Maltepe Köprüsü’nden karot örneği alındı

Her gün yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü’nde dökülen beton parçalarının altından midye kabukları ve çürümüş demirler çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri gece saatlerinde köprüden karot örneği aldı. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından köprünün akıbeti belli olacak.

Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüdeki tehlike | Maltepe Köprüsü’nden karot örneği alındı - 1

İstanbul'da her gün yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü, çürüyen demirleri ve dökülen betonlarının altından çıkan midye kabuklarıyla gündeme gelmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüdeki tehlike | Maltepe Köprüsü’nden karot örneği alındı - 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri dün gece köprüde çalışma yaptı.

Yol bakım ve onarım ekipleri tarafından yapı denetim ve güçlendirmeye ilişkin ön çalışma başlatıldı.

Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüdeki tehlike | Maltepe Köprüsü’nden karot örneği alındı - 3

D-100 karayolunun her iki yönde birer şeridi trafiğe kapatılarak yapılan çalışmada, köprünün taşıyıcılarından beton ve demir numuneleri alındı.

Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüdeki tehlike | Maltepe Köprüsü’nden karot örneği alındı - 4

Karot yardımıyla alınan beton numuneleri ve demirler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Çıkan sonuçlar doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüdeki tehlike | Maltepe Köprüsü’nden karot örneği alındı - 5

Öte yandan, D-100 karayolunda bulunan deprem riski taşıyan köprülerde de güçlendirme çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüdeki tehlike | Maltepe Köprüsü’nden karot örneği alındı - 6
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