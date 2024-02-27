Zabıtaların mobbing kavgası: 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da zabıtaların mobbing kavgasında kan aktı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre mobbing nedeniyle tartışma çıktı.