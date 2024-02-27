Zabıtaların mobbing kavgası: 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da zabıra memuru Erdal Vuran, kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz’ı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Vuran polis tarafından gözaltına alındı.

Zabıtaların mobbing kavgası: 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü - 1

Antalya’da zabıtaların mobbing kavgasında kan aktı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre mobbing nedeniyle tartışma çıktı.

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Zabıtaların mobbing kavgası: 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü - 2

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz’ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı.

Zabıtaların mobbing kavgası: 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü - 3

Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Kanmaz’ı ambulansla hastaneye götürdü.

Zabıtaların mobbing kavgası: 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü - 4

Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Zabıtaların mobbing kavgası: 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü - 5

Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.

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