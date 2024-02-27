Zabıtaların mobbing kavgası: 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Antalya’da zabıra memuru Erdal Vuran, kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz’ı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Vuran polis tarafından gözaltına alındı.
Antalya’da zabıtaların mobbing kavgasında kan aktı.Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre mobbing nedeniyle tartışma çıktı.