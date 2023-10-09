Zehirli çiçekle beslenen “kamuflaj ustası” için uyarı: “Tırtılına dokunmayın”
Hatay’da bir askeri personelin kamuflajına konup, görüntülenen mekik kelebeğine ilişkin Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar’dan uyarı geldi. Mekik kelebeğinin, insan için toksik ve zehirli olan zakkum bitkisinin yapraklarıyla beslendiğini söyleyen Satar, “Bazılarının tırtıl hallerinde tüyleri var, zehirli olabilir. Vatandaşların onlara dokunmamaları, ellerine almamaları iyi olur.” dedi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir askeri personelin kamuflajına konan mekik kelebeği, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.