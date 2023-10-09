Zehirli çiçekle beslenen “kamuflaj ustası” için uyarı: “Tırtılına dokunmayın”

Prof. Dr. Satar, “şahin güvesi” olarak da adlandırılan kelebeğin, yaşadıkları ortama uyum sağlayan türlerden olduğunu belirterek, “Renkleri ve desenleri itibarıyla doğada kamufle olabiliyor. Avcı böcek ve kuşlardan kendilerini kamufle ederek koruyabiliyorlar. Bunlar aslında göç eden kelebekler ve bizim ülkemizde de yazın ortaya çıkıyorlar. Yazın erginleri ortaya çıkıyor. Genelde ülkemizin birçok yerinde var; sıcak yerlerde görülüyor.” dedi.