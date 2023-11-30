Zehra’nın ölümünde yeni iddia: “Tehditle projeye ortak olmak istedi”
Antalya’da öldürülen inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal’ın katil zanlısı Yılmaz Fahrinoğlu’nun yargılandığı davada yeni bir iddia gündeme geldi. Duruşmada söz alan Çatal’ın dayısı Erol G., Çatal’ın Fahrinoğlu’na borcu olduğunu belirterek, “Yılmaz, verdiği paranın fazlasını istediği için tehditle projeye ortak olmak istiyordu.” dedi.
Antalya’da öldürülen Zehra Çatal’ın ölümüne ilişkin tutuklanan Yılmaz Fahrinoğlu’nun yargılandığı dava devam ediyor.
Çatal, 20 Mart günü Muratpaşa ilçesinde öldürüldü. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş edip, yaya olarak kaçtı. Zehra Çatal hayatını kaybetti, Yılmaz Fahrioğlu da 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı.
Yılmaz Fahrioğlu hakkında, kadına karşı kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, Fahrioğlu’nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.