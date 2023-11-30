Zehra’nın ölümünde yeni iddia: “Tehditle projeye ortak olmak istedi”

“YILMAZ VERDİĞİ PARADAN FAZLASINI İSTEDİ”

Çatal’ın alacak ve borçlarına ilişkin tüm kayıtların Zehra’nın telefonu ve mail adreslerinde olduğunu belirten Erol G., “Zehra, 2019 yılında Konyaaltı’ndaki bir projesinden dolayı ödül aldı. O projede Yılmaz Fahrioğlu ile tanışıyor, ondan para aldığını biliyorum. Yılmaz verdiği paranın daha fazlasını istiyordu. Biz de tefecilikle ilgili Yılmaz’dan şikayetçi olduk. Biz milyonluk proje yapıyorduk. Yılmaz, verdiği paranın fazlasını istediği için tehditle projeye ortak olmak istiyordu. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum.” dedi.