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Zincirlikuyu metrobüs alt geçidini su bastı

DHA

Şiddetli yağış nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs alt geçidini su bastı. Sular İBB ekiplerince tahliye edildi.

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    İstanbul'da yağmur nedeniyle Zincirlikuyu Metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı.
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    Metrobüsten inenler su dolan alt geçitte yürümekte zorluk çekti.
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.
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    Tıkanan mazgalları açan ekipler alt geçitteki suyu da tahliye etti.
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