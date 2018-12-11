Zincirlikuyu metrobüs alt geçidini su bastı
DHA
Şiddetli yağış nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs alt geçidini su bastı. Sular İBB ekiplerince tahliye edildi.
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1İstanbul'da yağmur nedeniyle Zincirlikuyu Metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı.
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2Metrobüsten inenler su dolan alt geçitte yürümekte zorluk çekti.
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3İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.
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4Tıkanan mazgalları açan ekipler alt geçitteki suyu da tahliye etti.
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