Zonguldak’ta batan gemideki acı ayrıntı: “Son sefer” diyerek yola çıktı

“ARADIK AMA GÖRÜŞEMEDİK”

Ömer Hebip’in ablası Gülperi Bebek de kardeşinin denizci olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini söyledi.

Kardeşinin son olarak 18 Kasım Cumartesi günü kendisini aradığını ancak telefondan ses alamadığı için kendisiyle görüşemediğini kaydetti.

Bebek, daha sonra kardeşini aradığını ancak bu kez de onun telefona cevap vermediğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.