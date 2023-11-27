Zonguldak’ta batan gemideki acı ayrıntı: “Son sefer” diyerek yola çıktı
Zonguldak’ta batan gemideki denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Kayıp mürettebat arasında yer alan 43 yaşındaki Ömer Hebip’in kazadan önce son sefer diyerek yola çıktığı ortaya çıktı. “Bu son sefere gidişiydi, bir daha sefere gitmeyeceğini söylemişti. Bu seferden geldiği zaman evlenmeyi düşünüyordu.” diyen Hebip’in kardeşi Dilek Albar, ağabeyinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatı arasında yer alan 43 yaşındaki Ömer Hebip’in ailesi, son sefer niyetiyle çıktığı görevinde kazaya yakalanan denizciden gelecek haberi bekliyor.