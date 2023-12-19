Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisi ilk kez görüntülendi: Büyük bölümü çamura batık halde

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler gemisinin batığından ilk görüntü alındı. Görüntüde, geminin büyük bir kısmının çamura batık olduğu görülüyor.

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisi ilk kez görüntülendi: Büyük bölümü çamura batık halde - 1

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 19 Kasım günü yaşanan fırtına sırasında, mendireğe çarparak batan Türk bayraklı Kafkametler isimli gemideki kayıp 7 mürettabatından bir ize ulaşılamadı.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve bölgede görevli diğer ekiplerin, kayıp mürettebatı arama çalışmaları hem kıyıdan hem de denizden devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisi ilk kez görüntülendi: Büyük bölümü çamura batık halde - 2

Arama çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) ait Nene Hatun arama ve kurtarma gemisi de eşlik ediyor.

Çalışmalar kapsamında Nene Hatun gemisi, batik gemiden ilk görüntüye ulaştı.
Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisi ilk kez görüntülendi: Büyük bölümü çamura batık halde - 3

Görüntüde, geminin büyük bir bölümünün çamura batik halde olduğu görülüyor.

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisi ilk kez görüntülendi: Büyük bölümü çamura batık halde - 4

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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