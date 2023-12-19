Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisi ilk kez görüntülendi: Büyük bölümü çamura batık halde

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 19 Kasım günü yaşanan fırtına sırasında, mendireğe çarparak batan Türk bayraklı Kafkametler isimli gemideki kayıp 7 mürettabatından bir ize ulaşılamadı.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve bölgede görevli diğer ekiplerin, kayıp mürettebatı arama çalışmaları hem kıyıdan hem de denizden devam ediyor.