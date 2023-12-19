Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisi ilk kez görüntülendi: Büyük bölümü çamura batık halde
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler gemisinin batığından ilk görüntü alındı. Görüntüde, geminin büyük bir kısmının çamura batık olduğu görülüyor.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 19 Kasım günü yaşanan fırtına sırasında, mendireğe çarparak batan Türk bayraklı Kafkametler isimli gemideki kayıp 7 mürettabatından bir ize ulaşılamadı.Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve bölgede görevli diğer ekiplerin, kayıp mürettebatı arama çalışmaları hem kıyıdan hem de denizden devam ediyor.