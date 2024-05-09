Lazer hayatını kararttı: Tedavi 30 yıl geriye götürdü
İzmir'de boynundaki yanık izinden kurtulmak isteyen bir kişi, özel bir hastanede uygulanan lazer tedavisi sonrası yanık izlerinin olduğu bölgenin yandığını ve izlerin daha da belirginleştiğini iddia etti. Uygulanan lazer tedavinin izi 30 yıl geriye götürdüğünü, psikolojik sorunlar yaşadığını dile getiren mağdur, hastaneden ücret iadesi ve 1 milyon TL tazminat talep edip yargıya başvurdu.
İzmir'de yaşayan ve bir restoranda şef garson olarak çalışan Suat Barman'ın üzerine 4 yaşındayken kaynar su döküldü.
Hastanedeki tedaisinin ardından Barman'ın boynunda yanık izi oluştu. Hayatına boynundaki yanık iziyle devam eden Barman, 2022 yılında izden kurtulmaya karar verdi.
Barman, Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye yanık izinin tedavisi için başvurdu. Barman'a boynundaki yanık izi için lazer tedavisi uygulanmaya başlandı ve 13 Ekim 2022'den itibaren aralıklarla lazer tedavisi yapıldı.