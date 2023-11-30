Zonguldak'ta kayıp denizcileri arama çalışmaları 12’nci günüde

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da batan Kafkametler isimli geminin kayıp 7 mürettebatı için arama çalışmaları 12’nci gününe girdi. Karadan ve denizden gerçekleştirilen TGC Akın gemisi de destek veriyor.

Zonguldak'ta kayıp denizcileri arama çalışmaları 12’nci günüde - 1

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 12’nci gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak'ta kayıp denizcileri arama çalışmaları 12’nci günüde - 2

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Zonguldak'ta kayıp denizcileri arama çalışmaları 12’nci günüde - 3

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimleri tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içi ve dışında arama çalışması yürütüyor.

Zonguldak'ta kayıp denizcileri arama çalışmaları 12’nci günüde - 4

Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

Zonguldak'ta kayıp denizcileri arama çalışmaları 12’nci günüde - 5

19 KASIM'DA BATTI

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım’da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı.

Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER