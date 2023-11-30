Zonguldak'ta kayıp denizcileri arama çalışmaları 12’nci günüde
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da batan Kafkametler isimli geminin kayıp 7 mürettebatı için arama çalışmaları 12’nci gününe girdi. Karadan ve denizden gerçekleştirilen TGC Akın gemisi de destek veriyor.
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 12’nci gününde devam ediyor.Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.