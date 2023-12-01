Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 13’üncü gününde
Zonguldak’ta etkili olan fırtınada batan Kafkametler isimli gemideki kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününe girdi. Karadan ve denizden yürütülen çalışmalara TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de eşlik ediyor.
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 13’üncü gününde devam ediyor.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler isimli gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.