Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 13’üncü gününde

Zonguldak’ta etkili olan fırtınada batan Kafkametler isimli gemideki kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününe girdi. Karadan ve denizden yürütülen çalışmalara TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de eşlik ediyor.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 13’üncü gününde - 1

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 13’üncü gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler isimli gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 13’üncü gününde - 2

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimleri tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yürütüyor.
Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 13’üncü gününde - 3

Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 13’üncü gününde - 4

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım günü Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı.

Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER