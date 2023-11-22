Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı

Zonguldak’ta batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları 4’üncü gününde sürüyor. Denizin altında görüş mesafesinin 30 santimetreye kadar düşmesi, çalışmaları güçleştiriyor. Batık gemideki yaşam odasının yeri tespit edilirken, çalışmalarda robotlar da devreye alındı. Dalgıçlar, yeraltı görüntüleme cihazıyla kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışılıyor.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 1

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtınada mendireğe çarpan Kafkametler isimli Türk gemisi battı.

Batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları, 4’üncü gününde sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 2

HAVADAN VE KARADAN TARAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki arama çalışmalarına, 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 6 drone, 177 arama kurtarma personeli ile 42 dalgıcın katıldığını söyledi.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 3

YAŞAM ODASI TESPİT EDİLDİ

Geminin yaşam odası tespit edildi ancak görüş mesafesinin 30 santimetre olması dalgıçların işini zorlaştırıyor.

Çamurun çökmesi ve görüş mesafesinin artmasıyla dalgıçların bugün yaşam odasına ulaşmaya çalışması bekleniyor.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 4

ROBOTLAR DA DEVREDE

Ekipler, kayıp mürettebata ulaşmak için robotları da devreye aldı.

Dalgıçlar, gemi batığının tespit edildiği noktada yeraltı görüntüleme sistemlerini kullanmaya başladı.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 5

AİLELERİN GÖZÜYAŞLI

Batan Türk gemisinde çalışan denizcilerin aileleri, Bozhane Limanı’na gelerek devam eden çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 6

Çalışmaları 3 gündür yerinde takip ettiğini söyleyen geminin üçüncü kaptanı Berke Çamurtaş’ın babası Güngör Çamurtaş, çalışmaların yetersiz olduğunu savundu.

“Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Çalışmalar bence yetersiz, 40 tane dalgıç olduğu söyleniyor burada. Bizi dün oraya götürdüler 3 tane dalgıç gördük.” diyen Çamurtaş, “Gemi 15 metre derinlikte, karaya 20 metre uzaklıkta. Neden ulaşılamıyor? 70 metre derinlikte değil ki. Fosforlarla aydınlatma yapıp yol açılacakmış, halat çekin, geminin girişlerine halatla tutunarak tekrar çıksın dalgıçlar. Bu kadar zor mu bu işler?” şeklinde konuştu.
Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 7

“ÖLÜ YA DA DİRİ, OĞLUMU İSTİYORUM”

Bir diğer denizci yakını ise 4 gündür perişan olduklarını anlattı. Kayıp denizcilerden birinni annesi Emine Hebip ise, “Ben ölü ya da diri oğlumu istiyorum. 4 gündür perişan olduk. Hastayım zaten dayanamıyorum, oğlumun ölüsünü, dirisini istiyorum.” dedi.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 8

GEMİDEN SON MESAJ: BATIYORUZ

Batan gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp mürettebattan Mustafa Nacar’ın ailesine olay günü gönderdiği mesaj ortaya çıktı.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 9

Nacar’ın en son babasına, “Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz.” diye yazdığı görüldü.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 10

Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, “Ağabeyim Mustafa sabah saat 10.09 sıralarında, babam Mehmet Nacar’ın telefonuna, ‘Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz’ yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık.” dedi.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 11

AŞÇININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgede çalışmalar aralıksız sürerken, en son 20 Kasım’da geminin aşçısı Metin Usta’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 12
Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı - 13
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