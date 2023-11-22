Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı

Çalışmaları 3 gündür yerinde takip ettiğini söyleyen geminin üçüncü kaptanı Berke Çamurtaş’ın babası Güngör Çamurtaş, çalışmaların yetersiz olduğunu savundu.

“Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Çalışmalar bence yetersiz, 40 tane dalgıç olduğu söyleniyor burada. Bizi dün oraya götürdüler 3 tane dalgıç gördük.” diyen Çamurtaş, “Gemi 15 metre derinlikte, karaya 20 metre uzaklıkta. Neden ulaşılamıyor? 70 metre derinlikte değil ki. Fosforlarla aydınlatma yapıp yol açılacakmış, halat çekin, geminin girişlerine halatla tutunarak tekrar çıksın dalgıçlar. Bu kadar zor mu bu işler?” şeklinde konuştu.