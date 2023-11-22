Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 4’üncü gününde | Robotlar da devreye alındı
Zonguldak’ta batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları 4’üncü gününde sürüyor. Denizin altında görüş mesafesinin 30 santimetreye kadar düşmesi, çalışmaları güçleştiriyor. Batık gemideki yaşam odasının yeri tespit edilirken, çalışmalarda robotlar da devreye alındı. Dalgıçlar, yeraltı görüntüleme cihazıyla kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışılıyor.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtınada mendireğe çarpan Kafkametler isimli Türk gemisi battı.Batan gemideki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları, 4’üncü gününde sürüyor.