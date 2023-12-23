Zorla arabaya bindirip kaçırdı, 9 kez kafa attı (Genç kadına saldırıya 9 yıl hapis istemi)

Bursa’da gittiği eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi Sibel Kahraman’ı zorla arabaya bindirerek kaçıran, arabanın içinde genç kadına 9 kez de kafa atan İrfan Şahin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Saldırgan Şahin’in toplamda 9 yıla kadar hapsi istendi.

Zorla arabaya bindirip kaçırdı, 9 kez kafa attı (Genç kadına saldırıya 9 yıl hapis istemi) - 1

Bursa’da eski sevgilisini eğlence merkezinden zorla çıkarıp döven saldırganın 9 yıla kadar hapsi istendi.

Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Sibel Kahraman geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü İrfan Şahin’den ayrılmaya karar verdi.

Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman’ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı.

Geçen eylül ayında kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zorla arabaya bindirip kaçırdı, 9 kez kafa attı (Genç kadına saldırıya 9 yıl hapis istemi) - 2

Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin otomobili ile eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Kahraman’ın yüzüne dokuz kez kafa atarak yaraladı.

Yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, aracın kırmızı ışıkta durması üzerine kız arkadaşı ile araçtan inerek yardım istedi.

Şahin, otomobiline tekrar zorla bindirdiği genç kadına hakaret edip, şiddet uygulayarak evinin önüne getirerek, “Hadi şimdi git ve şikayet et.” diyerek bırakıp uzaklaştı.
Zorla arabaya bindirip kaçırdı, 9 kez kafa attı (Genç kadına saldırıya 9 yıl hapis istemi) - 3

ŞİKAYETÇİ OLUNCA TUTUKLANDI

Daha sonra polis merkezine giden Sibel Kahraman eski sevgilisinden şikayetci oldu. Sevk edildiği devlet hastanesinde aldığı kafa darbeleriyle yüzünde saptanan kırıkların Kahraman’ın hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine polis tarafından yakalanan Kahraman, olaydan bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. Verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, genç kadına şiddet uygulamadığını öne sürdü.
Zorla arabaya bindirip kaçırdı, 9 kez kafa attı (Genç kadına saldırıya 9 yıl hapis istemi) - 4

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bursa Cumhuriyet Savcılığı yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İrfan Şahin hakkında, kasten yaralamak, kadına karşı tehdit, hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Tutukluluk hali devam eden İrfan Şahin’in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.
Zorla arabaya bindirip kaçırdı, 9 kez kafa attı (Genç kadına saldırıya 9 yıl hapis istemi) - 5
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