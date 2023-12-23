Zorla arabaya bindirip kaçırdı, 9 kez kafa attı (Genç kadına saldırıya 9 yıl hapis istemi)

Bursa’da eski sevgilisini eğlence merkezinden zorla çıkarıp döven saldırganın 9 yıla kadar hapsi istendi.

Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Sibel Kahraman geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü İrfan Şahin’den ayrılmaya karar verdi.

Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman’ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı.

Geçen eylül ayında kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı.