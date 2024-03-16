Zümrüt Apartmanı için 2010'da da "bina yıkılacak" iddiası ortaya çıktı

"BU BİNADA EN KÜÇÜK BİR HATA OLMADIĞINI BİZ BELGELEDİK"

Tutuklu sanıklardan Müteahhit Bilal K.’nın 2010 yılında bina ile ilgili ortaya atılan "Binada eğim var, bina yıkılacak" iddiaları üzerine çeşitli kuruluşlardan aldıkları belgeleri afişe yazarak binaya astığı ve binanın sağlam olduğunu kanıtlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

2010 yılı Aralık ayında, binaya astığı afişte "Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin" başlığı altında Adıyaman Belediyesi'nden alınan Yapı Kullanma İzin Belgesi, Makine Mühendisinin Periyodik Ölçüm Raporu, Jeoloji Mühendisi'nin Zemin Etüdü Raporu ve İnşaat Mühendisleri Yapıda İmara aykırı olmadığı yönündeki raporların yer aldığı görüldü.