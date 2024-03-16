Zümrüt Apartmanı için 2010'da da "bina yıkılacak" iddiası ortaya çıktı
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman’da 37 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı ile ilgili 2010 yılında da binada eğim olup yıkılacağı iddiaları öne sürüldü. Bu iddialar üzerine müteahhit Bilal K.’nın, çeşitli kuruluşlardan rapor alarak binada sorun olmadığını ispatlamaya çalıştığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.