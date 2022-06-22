100 yaşında hala çalışmaya devam ediyor

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 20:19 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 20:55
İskoçya'da yaşayan David Flucker, bu yıl 100. yaş gününü kutladı. Flucker, yaşına rağmen, çalışmayı sürdüyor.
100 yaşındaki Flucker, aslında 72 yaşında emekli oldu, ancak başka bir iş bulması çok uzun sürmedi. Bu yaşta neden hala çalıştığı sorusunu, "Yapacak hiçbir şeyim olmamasına dayanamadım, bir şeyler yapmam gerekiyordu." diye cevaplayan Flucker, "Buraya gelmekten zevk alıyorum çünkü diğer gönüllülerin hepsi mutlu insanlar, hepsi işten zevk alıyor ve gelmeyi dört gözle bekliyorlar" diyerek, daha uzun yıllar çalışmayı istediğini söyledi.
Flucker, her gün neredeyse üç saatini gönüllü olduğu Edinburgh hayır kurumu dükkanına gidip gelerek geçiriyor. Flucker, 20 dakikalık bir yürüyüş ve iki farklı otobüsten oluşan yolculuğu, yıl boyunca her türlü hava koşuluna rağmen yapıyor.
Daha sonra Ocean Terminal'deki St Columba's Hospice mağazasında mesaisine başlıyor. Stokları ayırıyor, bağışları onarıyor, kıyafetleri düzenliyor ve hatta vitrinini tamir ediyor.
Şehrin batısında yaşayan Flucker, BBC'ye verdiği demeçte, sıkı çalışmanın uzun ömürlülüğünün sırrı olduğunu belirtiyor.
Flucker, "Eğer dükkanı kapatsalardı, ne yapardım bilmiyorum. evde hiçbir şey yapmadan oturamazdım. Uzun yaşamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sadece çöktüğümde hayır dükkanında çalışmayı bırakacağım" diye konuştu.
Prostat kanseri teşhisi konduktan sonra yardım dükkanında çalışmaya başlayan Flucker bu kararı, karısı Mary'nin 2010 yılında 82 yaşında diyabetten ölmesinden birkaç yıl sonra aldı.
Karısı Mary ile Edinburgh'daki Rankins meyve dükkanında tanışan Flucker , eşinin ev hasreti çekmeye başladığında Edinburgh'a dönmeden önce Avustralya ve Güney Afrika'da yaşadı ve çalıştı.
İki üvey çocuğu, bir yeğeni ve üç yeğeni olan Flucker, daha sonra 72 yaşındayken emekli olana kadar Edinburgh'da matbaacı olarak çalıştığını belirterek, "Bundan önce birkaç kez emekli olmaya çalışmıştım ama beni geri aramaya devam ettiler. Frank Sinatra'dan daha fazla getirim vardı," diye aranan bir çalışan olduğunu da vurgulamaktan geri durmuyor.