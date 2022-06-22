100 yaşında hala çalışmaya devam ediyor

100 yaşındaki Flucker, aslında 72 yaşında emekli oldu, ancak başka bir iş bulması çok uzun sürmedi. Bu yaşta neden hala çalıştığı sorusunu, "Yapacak hiçbir şeyim olmamasına dayanamadım, bir şeyler yapmam gerekiyordu." diye cevaplayan Flucker, "Buraya gelmekten zevk alıyorum çünkü diğer gönüllülerin hepsi mutlu insanlar, hepsi işten zevk alıyor ve gelmeyi dört gözle bekliyorlar" diyerek, daha uzun yıllar çalışmayı istediğini söyledi.