Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi)

Türk boylarının günlük yaşamlarının yer aldığı fotoğraf albümü 111 yıl sonra ortaya çıktı. 1912-1913 yılları arasında çekilen fotoğraflar, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını, ekonomik faaliyetlerini gözler önüne seriyor. Rus arşivlerinden çıkan fotoğraflar, Türk boylarına ait ilginç heykelleri, süslemeleri, metal aletleri gözler önüne serdi. İşte o kareler...

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 1

Türk boylarının günlük yaşamlarına ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Hazine değerindeki fotoğraflar, Türk tarihine ışık tuttu ve ezberleri bozdu. Bozkırda bulunan bu heykel, bir insan yüzü ve arkasındaki işaretlere sahip. Heykelin formu ve işaretleri son derece ilginç bütünlük oluşturuyor.

YAŞAM HABERLERİ

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 2

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 3

1912-1913 yılında çekilen fotoğraflardan oluşan albümün, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği öğrenildi.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 4

Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor.

İşte Türk boylarının yaşantılarından çarpıcı kareler...

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 5

Tarihi albümde yer alan Sayan-Altaylar Türk boyu, Güney Sibirya'da yaşayan bir Türk topluluğu. Altay dağları bölgesinde yaşamalarından dolayı Altay adıyla anılmışlardır

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 6

Altay-Sayan dağlık sisteminin kuzeyinde bulunan ormanlık Güney Sibirya bölgesi, Türk bozkır kültürünün ortaya çıkmasında büyük önem taşıyan, Bronz Çağı kültürlerine evsahipliği yapmış bir coğrafya, olarak biliniyor.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 7

Karakaslar adıyla bilinen Türk boyu da albümde görülüyor.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 8

Tuvalar veya Tıvalar, Rusya'nın Tuva Cumhuriyeti'nde ve Moğolistan'ın kuzeyinde yaşayan bir Türk halkıdır. Dilleri Türk dilleri'nin Sibirya grubu'na ait Tuvaca'dır. Toplam nüfusları 350.000 civarında.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 9

Yakutlar ya da Sahalar, Rusya içindeki Saha Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkı.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 10

Kafkasya'da Elbruz dağının doğu ve batısındaki yüksek dağlık vadilerde yaşayan Karaçay- Malkar Türkleri, tarih boyunca bölgede hâkimiyet kuran Kimmer, Saka (İskit), Bulgar, Sabir- Hun ve Kıpçak Türklerinin binlerce yıl süren etnik bütünleşmesinden süzülerek ortaya çıkmış Türk boyu olarak biliniyor.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 11

Albümdeki Kumuklar, Azerilerden sonra Kafkas bölgesindeki en büyük Türkçe konuşan halk olarak biliniyor. Kuzey Kafkasya'daki en büyük Türk halkı ve Dağıstan'daki üçüncü büyük halktır.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 12

Albümde gerçek kıyafetleriyle bir şaman da yer alıyor. Elindeki tokmak ve davul ritüelin en önemli parçası. Şaman kıyafetiyle inanılmaz bir görütnü oluşturuyor.  Yüzü ve saçları da Şamana gizem katıyor.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 13

Albümde ayrıntılı olarak Türk boylarına ait kıyafetler yer alıyor. Kıyafetler son derece ağır işçilikli ve nitelikli görülüyor. Kadınların başlıkları, takıları, kıyafetlerdeki simgeler son derece önemli bir veri sağlıyor.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 14
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 15

Avcı Türkler. Avrasya bozkırları genelinde bulunan doğancılık geleneksel biçiminde kartal ile olan av, çağdaş Kazakistan ve Kırgızistan'da Kazak ve Kırgız insanlar tarafından uygulanmakta.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 16

Geyiğin taşımacılıkta kullanımı. Geyiğin üstünde bir bebek yer alıyor. Arkada geyik postuyla kaplanmış çadır görülüyor.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 17
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 18

Toprak damlı evler. Tarihte Türk boylarının genel olarak su kenarlarında yerleşim yerleri oluşturduğu biliniyor.

Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 19
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 20
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 21
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 22
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 23
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 24
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 25
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 26
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 27
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 28
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 29
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 30
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 31
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 32
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 33
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 34
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 35
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 36
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 37
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 38
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 39
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 40
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 41
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 42
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 43
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 44
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 45
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 46
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 47
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 48
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 49
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 50
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 51
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 52
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 53
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 54
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 55
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 56
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 57
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 58
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 59
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 60
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 61
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 62
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 63
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 64
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 65
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 66
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 67
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 68
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 69
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 70
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 71
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 72
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 73
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 74
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 75
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 76
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 77
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 78
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 79
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 80
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 81
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 82
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 83
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 84
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 85
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 86
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 87
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 88
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 89
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 90
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 91
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 92
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 93
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 94
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 95
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 96
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 97
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 98
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 99
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 100
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 101
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 102
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 103
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 104
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 105
Bilim kurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 106
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