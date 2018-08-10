2018 - 2019 yayın sezonunda hangi diziler yayınlanacak? (Yeni sezonun güçlü karakteleri)

1 Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncuları Erkan Avcı ve Berkay Ateş Çukur ekibine katıldı. Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılar’a kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek. Çukur 2. sezon tanımı / Video

3 SHOW TV Yamaç ile Vartolu'nun Çukur'u yeni efendilerinden geri alma mücadelesini yeni sezonda nefes kesecek. Çukur 2. sezon tanımı / Video

4 STAR TV UFAK TEFEK CİNAYETLER Yayınlanmaya başladığı günden bu yana ekrana gelen her bölümüyle izleyiciyi ters köşeye yatırmayı başaran Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda yine Star Tv ekranlarında olacak. Dizi yeni sezonun startını eylül ayında verecek... Star TV’nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'inn merakla beklenen yeni tanıtımı yayınlandı. 2. sezona ait önemli ipuçlarının yer aldığı tanıtım filminden ilk kareler de basınla paylaşıldı. Sezon finalinin ardında bıraktığı sorulara yenilerini ekleyen tanıtım filmi dikkat çekti. Merve’nin kurallarına göre işleyen Sarmaşık’ın düzenini tehdit eden yeni sakinleri var. Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon 2. tanıtım / Video izle Star yeni sezona hazır! Eylül'de gel / Video

7 Kanal D’nin yeni yapımlarından Umut Işığım'ın oyuncu kadrosu netleşti. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’in paylaşacağı dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.



Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği projenin senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldı.

9 Milyonları ekrana kilitleyen sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda Yaz’ı Ahsen Eroğlu canlandıracak. İstanbullu Gelin 3. sezon tanıtımı / Video izle Star yeni sezona hazır! Eylül'de gel / Video

10 İstanbullu Gelin'in 3. sezonundaki bir diğer yeni isim Nihal Yalçın oldu. Ekrana bir süre ara veren oyuncu, milyonların beğenisini kazanan dizide Güneş Köksal olarak izleyici karşısına çıkacak. Güneş, Esma’nın (İpek Bilgin) görümcesi Ülfet Kavaklı’nın (Meral Çetinkaya’nın) sağ kolu. Tasarım, sunum ve mağazacılık konularında kimsenin eline su dökemediği Güneş, Ülfet Kavaklı’nın hem tek dosttu hem de en büyük sırdaşı. İstanbullu Gelin 3. sezon tanıtımı / Video izle Star yeni sezona hazır! Eylül'de gel / Video

12 YASAK ELME



Başrolünü Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin paylaştığı 'Yasak Elma' yaz aylarında taciz iddialrı ile gündemi meşgul etti. Talat Bulut'a açılan davada 'takipsizlik' kararı çıktı ve yapım şirketi yola ünlü oyuncu ile devam etme kararı aldı.Dizi 3 Eylül'den itibaren yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

14 FOX TV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA



Atv'nin yeni sezonda ekrana getireceği dizilerden biri de Bir Zamanlar Çukurova. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin eylül ayında izleyici ile buluşması planlanıyor...





15 TRT PAYİTAHT ABDÜLHAMİD



Başrolünü Bülent İnal'ın paylaştığı dizide macere bu sezon da devam edecek. Dizi eylülden itibaren kendi gününde ve saatinde izleyici lie buluşacak.







16 TV 8 JET SOSYETE



Gülse Birsel'in yazıp yönettiği 'Jet Sosyete' yeni sezonda TV8'de ekrana gelecek. Dizinin eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor...





17 ATV EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ



'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da macera bu sezon da kaldığı yerden devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren kendi gününde ekrana gelecek.





18 FOX TV BİZİM HİKAYE



Başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye de macera kaldığı yerden devam edecek. Dizi eylül ayının ilk haftası yeni sezonun startını verecek.

19 STAR TV NEFES NEFESE

Başrollerini Melisa Şenolsun, Şükrü Özyıldız ve Uğur Yücel'İn üstlendiği dizi yayın hayatına erken başladı. İlk bölümü 1 Ağustos'ta yayınlanan dizi yeni sezonda da kendi gününde ekrana gelmeye devam edecek.





20 KANAL D

KOCA KOCA YALANLAR



Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Ferdi Sancar, Müge Bayramoğlu, Tuğçe Karabacak, Rüzgar Aksoy, Pelin Öztekin ve Selen Uçer gibi isimler yer alıyor. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken dizide Hakan Yılmaz, iki aşk arasında kalıyor!Dizi ilk bölümüyle 13 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

21 TV 8 O SES TÜRKİYE



Kış sezonunun vazgeçilmez programlarından biri olan 'O Ses Türkiye' yeni sezonda yeni jüri üyeleri ile ekranda olacak. Yarışmanın her yıl olduğu gibi bu yıl da haftada 3 gün ekrana gelmesi planlanıyor...

22 FOX TV SAVAŞÇI Evliliğinde sıkıntılı günler geçiren ve boşanma arefesinde olan Berk Oktay'ın başrolünü üstlendiği 'Savaşçı' da yeni sezonda ekranda olacak yapımlandan. Dizi eylül ayından itibaren pazar günleri ekrana gelmeye devam edecek.

23 TRT 1 DİRİLİŞ ERTUĞRUL



TRT 1'in en güçlü kalelerinden biri Diriliş Ertuğrul yeni sezonda da ekrana gelmeye devam edecek.

24 ARKA SOKAKLAR Kanal D'nin yeni sezonda ekrana getirmeye devam edeceği dizilerden biri de Arka Sokaklar... Yayın hayatında 12 sezonu geride bırakan ve bir ekran klasiği haline gelen dizi kendi gününde ve saatinde yayınlanmaya devam edecek.









25 STAR TV SÖZ Yapımcılığını Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Söz de yeni sezon için gün sayan dizilerden. Tolga Sarıtaş, Görkem Sevindik, nihat Altınkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi pazartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek. Söz'ün 3. yeni sezon tanıtımı / Video Star yeni sezona hazır! Eylül'de gel / Video

26 FOX TV KADIN



Özge Özpirinçci ile Caner Cindoruk'un paylaştığı Kadın dizisi geçtiğimiz sezonun en çok ses getiren yapımlarından biriydi. Mendilleri hazırlayın! İki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Bahar'ın hikayesi eylül ayında kaldığı yerden devam eedecek...

27 SHOW TV YENİ GELİN



Kanalın romantik komedi dizisi 'Yeni Gelin' yeni sezonda da izleyici ile buluşmaya devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren yine cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak.

28 TRT KUT'ÜL AMARE



TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizi yeni sezonda da devam edecek olan projelerden

29 ATV CAN KIRIKLARI



Başrollerini Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit ve Alican Yücesoy'un paylaştığı Can Kırıkları bu yıl ilk kez izleyici ile buluşacak. Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici hikayesini anlatacak taşıyacak olan dizi atv'de izleyici ile buluşacak.