Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği

ERKEN KALKMAK

Neandertaller de dahil olmak üzere eski insanlardan aktarılan genler, sabahları kalkma alışkanlıklarınızı belirleyebilir.



Araştırmalar, ne zaman uyanıp ne zaman uyuyacağımızı belirleyen vücudun sirkadiyen (uyku- uyanıklık döngüdü) ritmiyle ilgili genlerin neandertallerden geldiğini gösteriyor.

120 bin yıllık Neandertal ve 52 bin yıllık bir Neandertal genomlarında modern insanlarda erken kalkmayla ilişkili 16 varyant bulunduğunu tespit edildi.



Bunlardan bazıları, Sirkadiyen ritimle ilişkili "saat genleri" olarak adlandırılan genlerdir; bu genler, erken insanların gün uzunluğunun daha fazla değişkenlik gösterdiği bölgelere taşındıklarında daha erken kalkmalarına yardımcı olmuş olabilir.





