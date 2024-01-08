Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği

Araştırmacılar, modern insanların DNA'larının yüzde iki kadarının Neandertallerden geldiğini söylüyor. Neandertal genlerinin modern insanda saçtan nikotin bağımlılığına kadar her şeyi etkilediği düşünülüyor.

Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği - 1

SİGARA BAĞIMLILIĞI VE DEPRESYON

Neandertal DNA'sının belirli bir kısmı, bir kişinin nikotin bağımlılığı riskini önemli ölçüde artırıyor olabilir .

Neandertallerin tütünün ilk ortaya çıkışından 40 bin yıl önce Avrupa'da olduğu düşünüldüğünde bu ironik bir durum gibi gözükebilir, ancak araştırmacılar Neandertaller yeni ortamlara taşındıkça adapte olmalarını sağlayan özelliklerin modern insanda nikotin bağımlılığı olasılığını etkilemek de dahil olmak üzere olumsuz sonuçları olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar ayrıca bir dizi Neandertal DNA varyantının depresyon, psikiyatrik ve nörolojik etkilerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Çalışmalar Neandertal DNA'sı ile nikotin bağımlılığı riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermekte. Neandertal soyuna sahip bireylerde nikotin bağımlılığı olasılığı biraz daha yüksek gözlemleniyor.

YAŞAM HABERLERİ

Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği - 2

KALIN VE DÜZ SAÇLAR

Kalın, düz saçlarınız varsa Neandertal atalarınız miras kalmış olabilir.

Neandertal DNA'sı saç özelliklerindeki varyasyonlarla ilişkilendirildiğinde
Neandertal soyundan gelen bazı insanların saçları biraz daha kalın ya da düz olma eğilimi gösteriyor.  

Çalışmalar ayrıca Neandertallerde kızıl saçla ilişkili bir genetik varyantın da  yüksek sıklıkta bulunduğunu göstermiştir.

Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği - 3

ERKEN KALKMAK

Neandertaller de dahil olmak üzere eski insanlardan aktarılan genler, sabahları kalkma alışkanlıklarınızı belirleyebilir.

Araştırmalar, ne zaman uyanıp ne zaman uyuyacağımızı belirleyen vücudun sirkadiyen (uyku- uyanıklık döngüdü) ritmiyle ilgili genlerin neandertallerden geldiğini gösteriyor.

120 bin yıllık Neandertal ve 52 bin yıllık bir Neandertal genomlarında modern insanlarda erken kalkmayla ilişkili 16 varyant bulunduğunu tespit edildi.

Bunlardan bazıları, Sirkadiyen ritimle ilişkili "saat genleri" olarak adlandırılan genlerdir; bu genler, erken insanların gün uzunluğunun daha fazla değişkenlik gösterdiği bölgelere taşındıklarında daha erken kalkmalarına yardımcı olmuş olabilir.


Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği - 4

BÜYÜK BURUN

Araştırmalar, yukarıdan aşağıya doğru "uzun" burunların Neandertal genetik materyalinden miras alınabileceğini ortaya koydu.

Eski insanların Afrika'dan ayrıldıktan sonra daha soğuk iklimlere adapte olurken, doğal seçilimin ürünü olabilecek genetik materyale sahip olabileceği düşünülüyor. Daha uzun burunların Neandertallerin Afrika dışındaki soğuk havaya uyum sağlamasına yardımcı olmuş olabileceğine inanılıyor.

Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği - 5

COVID-19'U DAHA AĞIR ATLATTISANIZ NEANDERTALLER GENLERİNİZ OLABİLİR

Pandeminin ilk aylarında yapılan bir araştırma, Neandertallerden miras kalan bir kromozom bölgesinin insanları COVID-19'a karşı daha duyarlı hale getirdiğini ortaya koydu.

Neandertallerden miras kalan bölgeye sahip kişilerin akciğer sorunları da dahil olmak üzere COVID-19 vakalarına yakalanma ve salgını ağır geçirme olasılığı daha yüksekti.

Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği - 6

BRONZLAŞMAYA YATKINLIK

Neandertallerden gelen genler ne kadar kolay bronzlaştığınızı ve yanmaya eğilimli olup olmadığınızı etkileyebilir.

Neandertal soyuna sahip bireyler daha açık ya da daha koyu cilt tonlarına yönelebilir; bazılarının daha açık cilt tonlarıyla ilişkili alelleri vardır ve bu da güneş ışığı yoğunluğunun daha düşük olduğu bölgelerde UV ışığına karşı daha fazla direnç sağlamış olabilir.

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