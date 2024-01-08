Modern insanların, Neandertallerden aldığı düşünülen altı özelliği
Araştırmacılar, modern insanların DNA'larının yüzde iki kadarının Neandertallerden geldiğini söylüyor. Neandertal genlerinin modern insanda saçtan nikotin bağımlılığına kadar her şeyi etkilediği düşünülüyor.
SİGARA BAĞIMLILIĞI VE DEPRESYON
Neandertal DNA'sının belirli bir kısmı, bir kişinin nikotin bağımlılığı riskini önemli ölçüde artırıyor olabilir .
Neandertallerin tütünün ilk ortaya çıkışından 40 bin yıl önce Avrupa'da olduğu düşünüldüğünde bu ironik bir durum gibi gözükebilir, ancak araştırmacılar Neandertaller yeni ortamlara taşındıkça adapte olmalarını sağlayan özelliklerin modern insanda nikotin bağımlılığı olasılığını etkilemek de dahil olmak üzere olumsuz sonuçları olduğunu söylüyor.
Araştırmacılar ayrıca bir dizi Neandertal DNA varyantının depresyon, psikiyatrik ve nörolojik etkilerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Çalışmalar Neandertal DNA'sı ile nikotin bağımlılığı riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermekte. Neandertal soyuna sahip bireylerde nikotin bağımlılığı olasılığı biraz daha yüksek gözlemleniyor.