23 yaşında Forbes listesinde zirveye yerleşen Kendall Jenner hakkında bilmeniz gereken 23 şey

1 Kendall Jenner, gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin kızı olarak dünyaya geldi. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Jenner'ın en büyük akıl hocası annesi Kris Jenner.

2 Kris Jenner, 1994 yılında cinayete kurban giden en yakın arkadaşı Nicole Brown Simpson’ın anısına, Kendall’a Nicole ismini koydu. Kendall’ın ikinci adı Nicole.

3 Kendall, yüksek moda podyumunda ilk olarak 2014 yılında Marc Jacobs defilesinde yürüdü ama onun 14 yaşında başlayan modellik yeteneği çocukluğuna dayanıyor.

4 Ergenlik döneminde cildinde oluşan akne sorunu yüzünden zor günler geçirdi. Neredeyse okula gidecek cesareti kendinde bulamayan süpermodel, o dönem büyük özgüven sorunu yaşadığını itiraf etti.

5 Kendall Jenner, Jenner/Kardashian ailesinin en uzun kadını. Boyu 1.78 cm. Babası Caitlyn Jenner'a çeken Kendall, her aile fotoğrafında genlerinden gelen atletik yapısı ve uzun boyuyla dikkat çekiyor.

6 3 Kasım 1995 doğumlu Kendall Jenner, bir Akrep burcu kadını. 22. doğum gününde giydiği ışıltılı elbise unutulmasa da favori rengi mor...

7 Sağlıklı beslenme formülleri, diyetler ya da detoks içecekleri. Kendall için hiçbirinin önemi yok. O tam bir fast food tutkunu. Kendall'ı mutlu eden yiyeceklerin başında pizza, hamburger ve patates kızartması geliyor.

8 Gösteri dünyasının en göz önünde yaşayan ailesinin üyelerinden Kendall Jenner, ablası Kim Kardashian'ı bile kıskandıracak bir unvanı ele geçirdi. Jenner, 22 yaşında Forbes dergisi dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde yıllık 22 milyon dolar ile zirveye oturdu.

9 Moda uzmanlarına göre her ne kadar son yıllarda podyumda bir fırtına gibi esiyor olsa da aslında 23 yaşındaki Jenner öyle etkileyici bir ışığa sahip değil. Güzel olmasına güzel ama mesela Kate Moss'un gençlik yıllarında sahip olduğu doğal etkileyiciliğin yarısı bile onda yok.

10 Ama ailesi ve özellikle de annesinin sağlam bağlantıları sayesinde daha mesleğinin ilk adımında top model olarak anılmaya başladı. Birçok meslektaşının yıllarca hayalini kurduğu Victoria's Secret defilelerinde kolayca boy gösterdi. Uzmanlara göre bunun en önemli etkeni de kızlarının menajeri ve akıl hocası gibi çalışan anneleri Kris Jenner.

11 Kendall Jenner'ın eski bir olimpik atlet olan babası Bruce Jenner ise cinsiyet değiştirip Caitlyn Jenner adını aldı.

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2009 yılndan beri modellik yapan Kendall Jenner, şimdiye kadar Givenchy, Gucci, Chanel ve Marc Jacobs gibi modaevlerinin defilelerinde boy gösterdi ve New York Moda haftasında Son 10 Yılın Moda İkonu ödülüne layık görüldü.

13 2 kere Victoria's Secret defilesine çıkan Jenner, 2017'de yılın şovunda podyuma çıkmadı. Çok ses getiren bu kararın nedeni ise La Perla ile imzaladığı 1 milyon dolarlık bir anlaşma...

14 23 yaşındaki model kazancı kadar harcamaları ve stili ile de konuşuluyor. Jenner'ın geçen yıl gittiği NBA maçına giydiği 10 bin dolarlık Saint Laurent çizmeleri hala konuşuluyor.

15 Jenner'ın kazandığı parayı emlak sektörüne yatırdığı biliniyor. Genç model son olarak Beverly Hills'te 8.5 milyon dolar vererek yeni bir malikanenin sahibi oldu.

16 Lüks harcamaları ile konuşulan Jenner'ın en büyük tutkularından biri de klasik otomobiller. Jenner'ın en çok bilinen otomobilleri 1967 model kırmızı Mustang ve 1957 model Chevrolet Corvette.

17 NBA yıldızı Ben Simmons ile birlikte olduğu konuşulan Jenner, ilişkilerini gizli tutsa da meslektaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid’in erkek kardeşi olan Anwar Hadid ile öpüşürken görüntülenmekten kurtulamadı.

18 Jenner kimi zaman yapmadığı harcamalarla da gündem oluyor. Ünlü model geçen yıl gittiği barda bahşiş bırakmayınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

19 Ancak Jenner sadece kamera önünde ya da podyumda değil, arka planda da başarılı olmaya çalışıyor. Her zaman verdiği pozlarla çok konuşulan süper model daha önce kamera arkasına geçerek Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber’in fotoğraflarını çekmişti.

20 Jenner bir dönem "Hiçbir zaman bütün defilelere çıkan modellerden olmadım. Hep seçici oldum. Bir sezonda 30 defileye çıkan kızlardan değilim. Benim milyon tane işim var, sadece modellik yapmıyorum” sözleriyle gündeme oturdu. Moda dünyasından tepki çeken model, “Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm ve özür dilerim. Bunu derken; devamlı seyahat etmenin zorluğundan, bitmeyen koşturmadan, yeme-içme problemlerimden, fiziken ve ruhen yaşadığımız yorgunluktan bahsediyordum” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

21 Kameralara yan yana el ele hep gülerek poz veren, sosyal medyada birbirlerine övgüler düzen Kardashian- Jenner kardeşler arasında kıskançlık krizi yaşanıyor. Aileye yakın kaynaklara göre Jenner, 37 yaşındaki ablasının kendi kariyerine el atmaktan vazgeçmeyip podyumdaki ışığını söndürdüğünü düşünüyor.

22 23 yaşındaki model son olarak internete sızan çıplak fotoğraflarıyla gündeme geldi. Moda fotoğrafçısı Russell James'in (56) Cindy Crawford, Candice Swanepoel ve Lais Ribeiro gibi modellerin en özel kareleri yer verdiği kitaptaki karelerin Jenner tarafından güçlü isimlerin önüne geçmek için sızdırıldığı iddia edildi.