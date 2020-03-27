Acun Ilıcalı, Survivor'da diskalifiye olan ismi açıkladı (Meryem Kasap kimdir?)

27.03.2020 - 07:41
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, üzücü haber Acun Ilıcalı’dan geldi. Acun Ilıcalı 29. yeni bölüm tanıtımında Gönüllüler Takımı'nda dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap’ın yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğunu açıkladı. Ilıcalı ayrıca Meryem’in diskalifiye olması nedeniyle Ünlüler Takımı'ndan Gönüllüler Takımı'na bir yarışmacının transfer edileceğini söyledi. Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem’in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor yarışmasına veda etti...
Survivor 2020'de günün bir diğer eğlecenli mücadelesi ise Anlat Bakalım'da yaşandı. Pasta ödüllü yarışmayı kazanan Gönüllüler Takımıs oldu.
Survivor'da kıran kırana geçen mücadelelerden fotoğraflar...