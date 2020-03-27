Acun Ilıcalı, Survivor'da diskalifiye olan ismi açıkladı (Meryem Kasap kimdir?)

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, üzücü haber Acun Ilıcalı’dan geldi. Acun Ilıcalı 29. yeni bölüm tanıtımında Gönüllüler Takımı'nda dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap’ın yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğunu açıkladı. Ilıcalı ayrıca Meryem’in diskalifiye olması nedeniyle Ünlüler Takımı'ndan Gönüllüler Takımı'na bir yarışmacının transfer edileceğini söyledi. Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem’in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor yarışmasına veda etti...

DAHA ÖNCE KİMLER DİSKALİFİYE OLMUŞTU? Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş, sakatlıkları yüzünden yarışı çok erken kapatmıştı. Daha bu gelişmenin şoku yeni yeni atlatılırken Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın’da diskalifiye olmuştu. GÖNÜLLÜLER’E KİM KATILACAK? Meryem’in diskalifiye olması sonrasında gözler Ünlüler Takımı'na çevrildi. Ünlülerden Gönüllüler Takımı'na bir kişinin transfer olacağını açıklayan Acun Ilcalı, hangi yarışmacının karşı takıma geçeceğini ise henüz açıklamadı.

SURVIVOR MERYEM KASAP KİMDİR?



Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap, atletik vücudu ve hırslı yapısıyla en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Azmine ve hırsına güvenen Meryem Kasap kendisini şu şekilde ifade ediyor;



Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayis 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim. Sporla tanışmam lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı anda yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor'da iz bırakanlardan olacağım.