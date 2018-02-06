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Ben Fero'nun gerçek adı ne? (Ünlülerin gerçek isimleri)

ntv.com.tr

Bazı ünlülerin bizim bildiğimiz dışında başka ya da gerçek isimleri var. Son dönemin yükselen yıldızı Ben Fero bunlardan biri. Başka pek çok ünlü de şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya işte ünlülerin gerçek adları...

  • 1

    Son dönemde müzik listelerinde zirvede yer alan; Biladerim İçin şarkısı YouTube'da 65 milyon, 3,2,1 şarkısı 54 milyon ve Demet Akalın şarkısı da 11 milyon tıklanan Ben Fero'nun gerçek ismi Ferhat Yılmaz'dır.

  • 2

    Muazzez Ersoy

    “Lady Gaga beni taklit ediyor" açıklamasıyla gündem olan Muazzez Ersoy'un gerçek adı Hatice Yıldız'dır.

    60 yaşındaki sanatçı, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a olan sevgisinden dolayı, sahne ve sanat hayatındaki adı olarak Muazzez Ersoy ismini almıştır.

  • 3

    ACUN ILICALI

    ACUN ILICALI

    Acun Ilıcalı’nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı. 


    29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan ünlü isim Ilıcalı, ilköğrenimini 1 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi. 

  • 4

    Ilıcalı'nın karnesinde dikkat çeken önemli bir ayrıntı da adı. Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor. 

    Gerçeğinden farklı bir isimle tanınan tek ünlü Acun Ilıcalı değil. İşte ünlülerin gerçek isimleri...

  • 5

    SEDA SAYAN

    SEDA SAYAN
    Aysel Gülaçar
  • 6

    DANLA BİLİC

    DANLA BİLİC

    Neslihan Damla Akdemir

  • 7

    ZARA

    ZARA
    Neşe Ulus
  • 8

    OKAN BAYÜLGEN

    OKAN BAYÜLGEN
    Kaan Okan Görgün
  • 9

    BURCU ESMERSOY

    BURCU ESMERSOY
    Kamile Burcu Esmersoy
  • 10

    TEOMAN

    TEOMAN
    Fazlı Teoman Yakupoğlu
  • 11

    SEZEN AKSU

    SEZEN AKSU
    Fatma Sezen Yıldırım
  • 12

    ŞENER ŞEN

    ŞENER ŞEN
    Ali Haydar Şen
  • 13

    CÜNEYT ARKIN

    CÜNEYT ARKIN
    Fahrettin Cüreklibatur
  • 14

    ADİLE NAŞİT

    ADİLE NAŞİT
    Adela Özcan
  • 15

    ORHAN GENCEBAY

    ORHAN GENCEBAY

    Orhan Kencebay
  • 16

    ASENA

    ASENA
    Onur Çakmak
  • 17

    BANU ALKAN

    BANU ALKAN
    Liz Remka Rebronja
  • 18

    BÜLENT ERSOY

    BÜLENT ERSOY
    Bülent Erkoç
  • 19

    DOĞUŞ

    DOĞUŞ
    Orhan Baltacı
  • 20

    FERDİ TAYFUR

    FERDİ TAYFUR
    Turhan Bayburt
  • 21

    KİBARİYE

    KİBARİYE
    Bahriye Tokmak
  • 22

    İBRAHİM TATLISES

    İBRAHİM TATLISES
    İbrahim Tatlı
  • 23

    HARİKA AVCI

    HARİKA AVCI
    Nermin Ocak
  • 24

    MAHSUN KIRMIZIGÜL

    MAHSUN KIRMIZIGÜL
    Abdullah Bazencir
  • 25

    MUAZZEZ ERSOY

    MUAZZEZ ERSOY
    Hatice Yıldız Levent
  • 26

    MÜSLÜM GÜRSES

    MÜSLÜM GÜRSES
    Müslüm Akbaş
  • 27

    NİHAT DOĞAN

    NİHAT DOĞAN
    Rıza Doğan
  • 28

    NİRAN ÜNSAL

    NİRAN ÜNSAL
    Fatma Uludan Canevi
  • 29

    NURİ ALÇO

    NURİ ALÇO
    Nureddin İbrahimov
  • 30

    PETEK DİNÇÖZ

    PETEK DİNÇÖZ
    Diğdem Ezgü
  • 31

    YILMAZ GÜNEY

    YILMAZ GÜNEY
    Yılmaz Pütün
  • 32

    ALİŞAN

    ALİŞAN
    Serkan Burak Tektaş
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