Ben Fero'nun gerçek adı ne? (Ünlülerin gerçek isimleri)
ntv.com.tr
Bazı ünlülerin bizim bildiğimiz dışında başka ya da gerçek isimleri var. Son dönemin yükselen yıldızı Ben Fero bunlardan biri. Başka pek çok ünlü de şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya işte ünlülerin gerçek adları...
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1
Son dönemde müzik listelerinde zirvede yer alan; Biladerim İçin şarkısı YouTube'da 65 milyon, 3,2,1 şarkısı 54 milyon ve Demet Akalın şarkısı da 11 milyon tıklanan Ben Fero'nun gerçek ismi Ferhat Yılmaz'dır.
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Muazzez Ersoy
“Lady Gaga beni taklit ediyor" açıklamasıyla gündem olan Muazzez Ersoy'un gerçek adı Hatice Yıldız'dır.
60 yaşındaki sanatçı, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a olan sevgisinden dolayı, sahne ve sanat hayatındaki adı olarak Muazzez Ersoy ismini almıştır.
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ACUN ILICALI
Acun Ilıcalı’nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı.
29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan ünlü isim Ilıcalı, ilköğrenimini 1 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi.
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Ilıcalı'nın karnesinde dikkat çeken önemli bir ayrıntı da adı. Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.
Gerçeğinden farklı bir isimle tanınan tek ünlü Acun Ilıcalı değil. İşte ünlülerin gerçek isimleri...
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5
SEDA SAYANAysel Gülaçar
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6
DANLA BİLİC
Neslihan Damla Akdemir
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7
ZARANeşe Ulus
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8
OKAN BAYÜLGENKaan Okan Görgün
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9
BURCU ESMERSOYKamile Burcu Esmersoy
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10
TEOMANFazlı Teoman Yakupoğlu
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11
SEZEN AKSUFatma Sezen Yıldırım
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12
ŞENER ŞENAli Haydar Şen
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13
CÜNEYT ARKINFahrettin Cüreklibatur
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14
ADİLE NAŞİTAdela Özcan
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15
ORHAN GENCEBAY
Orhan Kencebay
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16
ASENAOnur Çakmak
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17
BANU ALKANLiz Remka Rebronja
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18
BÜLENT ERSOYBülent Erkoç
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19
DOĞUŞOrhan Baltacı
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20
FERDİ TAYFURTurhan Bayburt
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21
KİBARİYEBahriye Tokmak
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22
İBRAHİM TATLISESİbrahim Tatlı
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23
HARİKA AVCINermin Ocak
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24
MAHSUN KIRMIZIGÜLAbdullah Bazencir
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25
MUAZZEZ ERSOYHatice Yıldız Levent
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26
MÜSLÜM GÜRSESMüslüm Akbaş
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27
NİHAT DOĞANRıza Doğan
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28
NİRAN ÜNSALFatma Uludan Canevi
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29
NURİ ALÇONureddin İbrahimov
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30
PETEK DİNÇÖZDiğdem Ezgü
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31
YILMAZ GÜNEYYılmaz Pütün
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32
ALİŞANSerkan Burak Tektaş