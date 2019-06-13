Benim Tatlı Yalanım'ın Suna'sı Aslı Bekiroğlu: Klişelerden uzak ve samimi bir dizi

1 Genç yaşınızda televizyonda başrole çıkıyorsunuz, neler hissediyorsunuz?



Hayallerimin peşinden koştuğum ve çok çalıştığım için şu an olduğum yerden memnun ve mutluyum. Yeni projeler, yeni karakterler deneyimlemek hem heyecan verici hem de geliştirici. Umarım hep böyle devam eder.

2 Rolünüzü ve diziyi anlatır mısınız?



Ben Suna karakterini canlandırıyorum. Suna; akıllı, çocuk ruhlu, inaçtı ve lafını hiç sakınmayan, babası ve kardeşleriyle yaşayan hayat dolu bir kız. Annesini küçük yaşta kaybetmiş. Bir otelin roof barında çalışıyor. Ve bir şekilde yolları Nejat (Furkan Palalı) ile kesişiyor. Tatlı bir yalana ortak oluyorlar. Samimi ve içimizi ısıtacak bir proje. Fazla detay veremiyorum maalesef, sürprizi kaçmasın.

3 Diğer projelerinize ve rollerinize kıyasla Benim Tatlı Yalanım'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Benim Tatlı Yalanım klişelerden uzak bir iş. Samimi ve içinde birçok hikaye barındırıyor. Herkes kendinden bir şeyler bulacaktır ve iki taraf arasında bölünecektir diye tahmin ediyorum. Ekip olarak farklı bir enerji tutturduğumuza inanıyorum ve eminim ekranlara da yansıyacak bu enerjimiz. Suna karakterinin de izleyenleri şaşırtacağını düşünüyorum. Daha önce oynadığım rollerden çok daha farklı bir karakter. Hazırlanma sürecim beni biraz zorladı açıkçası. Üstüne bir şeyler koyup hakkını vermeye çalıştım.

4 Yaz dizilerinde "Zengin çocuk, fakir kıza aşık olur ve benzer senaryolarla ilerler" klişesine karşılık bu dizide farklı olarak neleri göreceğiz?



Dizideki her karakterin farklı birer hikayesinin olması ve dizinin dili açısından tutturduğumuz dinamizm farklı gelecektir izleyicimize.

5 Aslında adınızı ilk olarak sosyal medya ile duyurdunuz. Şu sıralar bu mecralarla aranız nasıl?



Ben vaktimi en çok Instagram'da geçiriyorum. Paylaşım yapmayı ve etkileşimde olmayı çok seviyorum. Youtube ile de haşır neşirim. Telefonlar sayesinde her uygulamaya erişim de elimizin altında. Aradığım ne varsa bulup kullanabiliyor olmak pratik geliyor. İyi ki varlar.

6

7