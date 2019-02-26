Beren Saat: En karanlık doğum günüm

1 Oyuncu Beren Saat, 35 doğum gününü kutluyor. Saat yeni yaşına özel yazdığı bir mesajı Instagram hesabından da yayınladı.







2 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine giren Saat, şu sözleri dile getirdi: "Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak dünyaya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım."







3 "Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim."







4 "Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı."







5 "Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum."





