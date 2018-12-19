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Bomontiada dünyanın en havalı mekanları arasında (Time Out'un dünyada yapılması gereken 50 şey listesi)

ntv.com.tr

Time Out dergisi “dünyada yapılması gereken en iyi 50 şey listesi” hazırladı. Liste, dünyanın 400 farklı noktasından kültür-sanat, yeme-içme ve seyahat editörü ile 200 uzman yazarın 5 bin farklı mekan önerisinin yanı sıra 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturuldu. Seçilen 50 mekan benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği ve sunduğu mükemmel kültürel yapı açısından değerlendirildi. “Dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanları”ndan biri olarak Bomontiada, listeye 31’inci sıradan girdi. Time Out, Bomontiada'yı, “2015 yılında açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu" ifadesiyle tanımladı. İşte içinde dünyanın farklı yerlerinden mekanları içeren “mutlaka yapılması gerekenler” listesi...

  • 1

    50. Dubai Sanal Gerçeklik Parkı

    50. Dubai Sanal Gerçeklik Parkı
  • 2

    49. Çin'deki Büyük Kanyon Cam Köprüsü

    49. Çin'deki Büyük Kanyon Cam Köprüsü
  • 3

    48. Londra'daki Borough Pazarı

    48. Londra'daki Borough Pazarı
  • 4

    47. Louvre Abu Dhabi Sanat Galerisi

    47. Louvre Abu Dhabi Sanat Galerisi
  • 5

    46. Milano'daki 10 Corso Como Alışveriş Merkezi

    46. Milano'daki 10 Corso Como Alışveriş Merkezi
  • 6

    45. Hong Kong'da sanat kompleksine dönüştürülen Tai Kwun Hapishanesi

    45. Hong Kong'da sanat kompleksine dönüştürülen Tai Kwun Hapishanesi
  • 7

    44. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Seville Amfi Tiyatro (Game of Thrones çekim mekanı)

    44. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Seville Amfi Tiyatro (Game of Thrones çekim mekanı)
  • 8

    43. İngiltere'deki dünyanın en büyük serası: Eden Projesi

    43. İngiltere'deki dünyanın en büyük serası: Eden Projesi
  • 9

    42. Berlin'deki ISSA Comedy Show'da İngilizce performanslar

    42. Berlin'deki ISSA Comedy Show'da İngilizce performanslar
  • 10

    41. İskoçya'daki V&A Dundee tasarım müzesi

    41. İskoçya'daki V&A Dundee tasarım müzesi
  • 11

    40. Meksika'daki Lienzo Charro de Jalisco'da geleneksel rodeo sporu

    40. Meksika'daki Lienzo Charro de Jalisco'da geleneksel rodeo sporu
  • 12

    39. Hindistancevizli dondurmasıyla ünlü Hana (ABD)

    39. Hindistancevizli dondurmasıyla ünlü Hana (ABD)
  • 13

    38. Chicago, Buffalo ve Londra'da dünyanın en ünlü müzikallerine daha ucuz bilet

    38. Chicago, Buffalo ve Londra'da dünyanın en ünlü müzikallerine daha ucuz bilet
  • 14

    37. Singapur'daki Future World Yüksel Teknolojili Sanat Müzesi

    37. Singapur'daki Future World Yüksel Teknolojili Sanat Müzesi
  • 15

    36. Belgrad, Sırbistan ve Karadağ arasında seyahat eden Karadağ Ekspresi

    36. Belgrad, Sırbistan ve Karadağ arasında seyahat eden Karadağ Ekspresi
  • 16

    35. Porto Riko şehri Fajardo'daki Laguna Grande'de kano

    35. Porto Riko şehri Fajardo'daki Laguna Grande'de kano
  • 17

    34. Amsterdam'daki Rijksmuseum'un kütüphanesi

    34. Amsterdam'daki Rijksmuseum'un kütüphanesi
  • 18

    33. Guatemala'da Pacaya Volkanı

    33. Guatemala'da Pacaya Volkanı
  • 19

    32. Paris'teki L’Atelier des Lumières sanat merkezi

    32. Paris'teki L’Atelier des Lumières sanat merkezi
  • 20

    31. Bomontiada

    31. Bomontiada
    Time Out dergisinde, Bomontiada için, "2015 yılında açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu" tanımı yapıldı.
  • 21

    30. Kanada'daki Bota Bota Spa Merkezi

    30. Kanada'daki Bota Bota Spa Merkezi
  • 22

    29. Seul'de Kore güzellik ürünleri satan alışveriş merkezleri

    29. Seul'de Kore güzellik ürünleri satan alışveriş merkezleri
  • 23

    28. Fas'taki Yves Saint Laurent Müzesi ve bahçesi

    28. Fas'taki Yves Saint Laurent Müzesi ve bahçesi
  • 24

    27. Filipinler'deki Puerto Princesa Mağaraları

    27. Filipinler'deki Puerto Princesa Mağaraları
  • 25

    26. Avustralya'daki Uluru Işık Tarlası

    26. Avustralya'daki Uluru Işık Tarlası
  • 26

    25. Şili'deki Termas Geometricas Kaplıcaları

    25. Şili'deki Termas Geometricas Kaplıcaları
  • 27

    24. Belçika birası üreten Westmalle Brewery fabrikası

    24. Belçika birası üreten Westmalle Brewery fabrikası
  • 28

    23. New Orleans'taki Studio Be Sanat Galerisi

    23. New Orleans'taki Studio Be Sanat Galerisi
  • 29

    22. Boston Körfezi'nde Jamaika usulü tavuk pişiren mekanlar

    22. Boston Körfezi'nde Jamaika usulü tavuk pişiren mekanlar
  • 30

    21. Şili'deki Atacama Çölü

    21. Şili'deki Atacama Çölü
  • 31

    20. Chicago’s Queen Gece Kulübü

    20. Chicago’s Queen Gece Kulübü
  • 32

    19. İzlanda'daki Mývatn Açıkhava Banyosu

    19. İzlanda'daki Mývatn Açıkhava Banyosu
  • 33

    18. Kosta Rika'daki Territorio de Zaguates (Sokak Köpekleri Ülkesi)

    18. Kosta Rika'daki Territorio de Zaguates (Sokak Köpekleri Ülkesi)
  • 34

    17. Alabama'daki Legacy Müzesi (Kölelik tarihi)

    17. Alabama'daki Legacy Müzesi (Kölelik tarihi)
  • 35

    16. Tayvan Gökkuşağı Köyü

    16. Tayvan Gökkuşağı Köyü
  • 36

    15. Japon viskisi üreten Hakushu İçki İmalathanesi

    15. Japon viskisi üreten Hakushu İçki İmalathanesi
  • 37

    14. Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi

    14. Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi
  • 38

    13. Norveç'teki Ulriken Dağı

    13. Norveç'teki Ulriken Dağı
  • 39

    12. Hırvatistan'daki Bitmiş İlişkiler Müzesi

    12. Hırvatistan'daki Bitmiş İlişkiler Müzesi
  • 40

    11. ABD'deki Integratron Ses Banyosu

    11. ABD'deki Integratron Ses Banyosu
  • 41

    10. Lizbon Time Out Pazarı

    10. Lizbon Time Out Pazarı
  • 42

    9. Peru'daki Mil Restaurant

    9. Peru'daki Mil Restaurant
  • 43

    8. Barcelona'da mimar Gaudi'nin yaptığı Vicens Evi

    8. Barcelona'da mimar Gaudi'nin yaptığı Vicens Evi
  • 44

    7. Los Angeles'taki Cinespia mezarlığında açıkhava sineması

    7. Los Angeles'taki Cinespia mezarlığında açıkhava sineması
  • 45

    6. Avustralya'daki Museum of Old and New Art

    6. Avustralya'daki Museum of Old and New Art
  • 46

    5. Kolombiya'daki Los Amigos Kulübü

    5. Kolombiya'daki Los Amigos Kulübü
  • 47

    4. Santa Fe'deki Meow Wolf Sanat ve Eğlence Merkezi

    4. Santa Fe'deki Meow Wolf Sanat ve Eğlence Merkezi
  • 48

    3. İsveç'teki Kiruna Güneş Yumurtası saunası

    3. İsveç'teki Kiruna Güneş Yumurtası saunası
  • 49

    2. New York'ta House of Yes Eğlence Merkezi

    2. New York'ta House of Yes Eğlence Merkezi
  • 50

    1. Tokyo'daki Yayoi Kusama Müzesi

    1. Tokyo'daki Yayoi Kusama Müzesi
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