Brad Pitt ve Jennifer Aniston boşanma sonrası ilk kez 2020 SAG Ödülleri'nde aynı karede

1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çift, 2005’te ayrılma kararı almış ve iki ay sonra da Aniston boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.