Brad Pitt ve Jennifer Aniston boşanma sonrası ilk kez 2020 SAG Ödülleri'nde aynı karede

Dün gece Los Angeles’taki Shrine Auditorium’da gerçekleştirilen 2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, ödül ve kırmızı halı kadar eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in karşılaşması oldu. Çift, 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez aynı karede görüntülendi.
Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt, esprili bir ödül konuşması gerçekleştirdi. Filmdeki karakterini anlatırken, “Karısıyla ilişki kuramayan bir adam” deyince kamera eski eşi Jennifer Aniston’ı gösterdi.
Pitt, “Dürüst olalım, zor bir bölümdü. Yükseğe çıkan, gömleğini çıkaran ve karısıyla ilişki kuramayan bir adam. Büyük gerilim. Büyük” şeklindeki esprili sözlerine Aniston gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi.
The Morning Show dizisindeki performansıyla drama dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan Jennifer Aniston ile eski eşi Brad Pitt, ödül konuşması sonrası sahne arkasında karşılaştılar.
Pitt geçen sene Aniston'un 50. yaş günü partisinde de görülmüş, ancak eski eşiyle aynı kareye girmemişti.
1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çift, 2005’te ayrılma kararı almış ve iki ay sonra da Aniston boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.