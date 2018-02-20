Bruce Willis Nusret'te (Nusret'e giden ünlüler)
ntv.com.tr
Hollywood yıldızı Bruce Willis, Nusret'in Miami'deki restoranına gitti. İşte detaylar ve Nusret'in dünden bugüne müdavimi olan ünlü isimler...
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BRUCE WILLISAksiyon filmlerinin yıldız ismi Bruce Willis, Nusret'in Miami'deki şubesine gitti. 63 yaşındaki Willis, restoran zincirinin sahibi Nusret'in tüm dünyada fenomen olan Saltbae hareketini de yapmayı ihmal etmedi.
Ancak Willis, ünlü hareketi kendi tarzıyla yapmayı tercih etti. Nusret, Bruce Willis'ın videosunu Instagram hesabından, 'Kentteki en iyi eti yedikten sonra Bruce amca' notuyla paylaştı.
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2Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etti. Altın fiyatları hızla yükselirken eti altın tozuna bulayıp servis etmesiyle çok konuşulan Nusret, aynı gösteriyi DJ Khaled için de gerçekleşti.
DJ Khaled, üstü tamamen altın kaplı eti keserek şov yaptı. DJ Khaled, Nusret'in ünlü 'Salt Bae' hareketini de yapmayı ihmal etmedi.
'BİZ EN İYİYİZ'
Nusret Gökçe bu anları Instagram hesabından paylaşarak altına, "Biz en iyiyiz" notunu düştü.
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3Birçok ünlü yıldızı restoranında ağırlayan Nusret Gökçe bu kez dünyaca ünlü şarkıcı French Montana'yı ağırladı. Nusret'in müdavimleri arasına giren Montana, Tavukları Pişirmişem şarkısında oynadı. Diğer ziyaret sonrası ise ikili karşılıklı fotoğraflarını da Instagram hesaplarından paylaştı.
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4Nusret Gökçe, bu kez ABD-Miami bulunan restoranında dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin'i ağırladı. Gökçe kendisiyle özdeşleşen saltbae (Tuzlama) hareketini Kolombiyalı şarkıcıyla yaptı.
Instagram'dan 15 milyon takipçisi bulunan Gökçe o anları sosyal medyadan da yayınladı. J Balvin'in ise 23 milyon takipçisi var.
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5Nusret, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Madrid'in 3-1'lik skorla kupaya uzandığı maç sonrası Ronaldo, Salah, Bale gibi yıldızlarla birlikte video ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Nusret, Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi kupasını da 'tuzladı'.
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Muhammed Salah’ın sakatlanmasına sebep olan Sergio Ramos ile 'tuzlama' yapan Nusret'in bu fotoğrafı sosyal medyada bazı kullanıcılardan eleştiri aldı.
Mısır gazeteleri de ülkede bir kahraman mertebesinde olan Salah’ı sakatlayan Ramos’u yerden yere vurmuştu.
İşte Nusret'in müdavimi olan ve dünden bugüne fotoğraf paylaştığı ünlü isimler...
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DIEGO MARADONANew York ve Dubai'de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret'in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu. Nusret, Maradona'nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Türkiye'nin gururu sen Arjantin’in gururu benim" dedi.
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ROMAN ABRAMOVIÇBirçok ünlüyü restoranında ağırlayan Nusret Gökçe o isimlerle fotoğraf çekerak sosyal medyadan da yayınlıyor. Bu kareler sonrası bazı ünlülerle para karşılığı reklam yaptığı öne sürülen Nusret Gökçe Chelsea FC Spor Kulübü'nun sabihi iş adamı Roman Abramoviç'i de ağırladı. 51 yaşındaki Abramoviç ile fotoğrafını yayınlayan Nusret, "Bu da mı reklam" notunu düştü.
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DAVID BECKHAM
Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Nusret'in sıkı müdavimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Nusret'e giderek ziyafet yapan Beckham ve ailesine bu kez Nusret özel servis yaptı.
42 yaşındaki Beckham, Nusret'in kendisi için yaptığı sunumun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya oğulları Romeo ve Cruz ile kızı Harper'ı da etiketleyen Beckham, "Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi" notunu düştü.
Saltbae hareketini yapan Beckham ve ailesinin et tuzladığı görüntüleri ise Nusret kendi hesabında yayınladı.
NUSRET'TEN DAVİD BECKHAM'A ÖZEL SERVİS
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Geçtiğimiz günlerde de saltbae akımına son olarak katılan David Beckham'ın videosunu eşi Victoria Beckham sosyal medyadan yayınlamıştı
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NAOMI CAMPBELLDünyaca ünlü süper model Naomi Campbell, Nusret’in müdavimleri arasına girdi. Restoran zincirinin yeni mekanı Nusr-Et Steakhouse New York geçtiğimiz günlerde ise Naomi Campbell’i ağırladı.
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12New York Sağlık Departmanının çıplak elleriyle yemek yaptığı gerekçesiyle Nusret’e soruşturma açma haberleri gündemdeyken 90’lı yılların efsane isimlerinden 47 yaşındaki Campbell restorana giderek ‘Ottoman Steak’ ziyafeti yaptı.
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BROOKLYN BECKHAM
Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen Nusret Gökçe'nin ABD'de açtığı restorana ünlü isimler gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ise New York'ta bulunan restorana giden David Beckham'ın ardından bu kez oğlu Brooklyn Beckham'ın gitti.
BROOKLYN BECKHAM'DAN SALTBAE
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18 yaşındaki Brooklyn Beckham restoran ziyaretinde Nusret'le birlikte çekilen ve saltbae hareketi yaptığı videoyu Instagram hesabından da yayınladı.
BROOKLYN BECKHAM'DAN SALTBAE
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DIDDYGeçtiğimiz ay ise ünlü DJ Khaled'in evinde verdiği 42'inci yaş günü partisinde mangal başına geçen Nusret Gökçe, ünlü rapçi Diddy'nin evinde ziyafet hazırlamıştı.
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16Beverly Hills'te Diddy'e ait 14 milyon dolarlık (Yaklaşık 55 milyon TL) malikaneye giden Nusret, simokinin üzerine adının baş harfi olan 'N' işlemeli beyaz şalıyla dikkat çekmişti.
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ACUN ILICALI
Türkiye, ABD ve Dubai'de restoranları bulunan Nusret Gökçe ile sık sık dostluklarından bahseden Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı'yla birlikte geçtiğimiz günlerde Miami'ye gitmişti.
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Miami'de bulunan restoranına ziyarette bulunan Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı'nı ağırlayan Nusret Instagram hesabından Ilıcalı'nın videosunu paylaşmıştı. Ilıcalı yapılan paylaşımda,
"İlk günde yanındaydık şimdi de yanındayız. Cefasını çektik, sefasını sürüyoruz. Miami Nusret'ten selamlar" ifadelerini kullanmıştı.
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Ilıcalı, öte yandan merakla takip edilen Survivor yarışmasının geçmiş yıllarında Nusret Gökçe'yi Dominik'e davet etmişti. Yarışmacılara ödül olarak Nusret'in hazırladığı etleri sunan Ilıcalı'nın Survivor 2018'de de Nusret'i adaya davet etmesi bekleniyor.
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BEYONCE-JAY ZNusret’e geçtiğimiz günlerde ise ünlü şarkıcı Beyonce teklif yapmıştı. Posta'nın haberine göre; daha önce Amerikalı prodüktör DJ Khaled’in, Los Angeles’taki evinde verdiği partide mangal yapan Nusret bu kez Beyonce ile eşi Jay Z’ın Miami’de düzenleyeceği parti için mangal yapacağı öne sürülmüştü.
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GOMIS
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis de Fenerbahçe derbisi sonrası Nusret'te yemek yemeye gitmişti.
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22Gomis'e sarılan Nusret o anları "Adam" notuyla birçok ünlü isimle olduğu gibi yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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23İşte Nusret'in ünlü isimlerle çekildiği diğer karelerden bazıları...
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24Kıvanç Tatlıtuğ
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25Fatih Terim
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26DJ Khaled
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27Leonardo DiCaprio
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28Şahan Gökbakar
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29Edgar Davids
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30Roberto Carlos
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31Mesut Özil
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32Orhan Gencebay
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33Ricardo Quaresma
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34Oğuzhan Koç-İbrahim Büyükak
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Javier Zanetti
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36Sabri Sarıoğlu
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37Burcu Esmersoy
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38Gökhan Gönül
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39Nur Yerlitaş
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40Abdurrahim Albayrak
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41Faik Öztürk-Safiye Soyman
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42Müge Anlı
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43Mustafa Ceceli
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44Mahmut Tuncer