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Çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson'un derbideki gözyaşları (Beşiktaş 3-Fenerbahçe 3)

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın 3-0 öne geçmesinin ardından gözyaşlarıyla ekrana yansıyan çocuğun, oyuncu Aybars Kartal Özson olduğu anlaşıldı. Vurgun dizisinde rol alan Özson, Beşiktaş'ın gollerinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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    Dün akşam oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson gözyaşlarıyla ekrana yansıdı.
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    Şu sıralar yeni dizi Vurgun'da rol alan Aybars Kartal Özson, Beşiktaş’ın art arda attığı goller sonrası mutluluktan ağladı.
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    Babasına sarılmış ve gözyaşı dökerken ekrana yansıyan 10 yaşındaki çocuk oyuncu sosyal medyada gündem oldu.
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    Aybars Kartal daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kördüğüm ve Aramızda Kalsın dizilerinde de rol almıştı.
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    Instagram'da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Aybars Kartal, maç sonrası "Sevinmek İçin Sevseydik Beşiktaşlı olmazdık.." mesajını yayınladı.
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    İşte sosyal medyadan Beşiktaş tutkusunu sık sık paylaşan Aybars Kartal'ın paylaşımlarından bazıları...
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