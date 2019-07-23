Çukur'un Akşın'ı İlayda Alişan'ın Şampiyon'da rol alacak (Yeni dizi Şampiyon oyuncu kadrosu)
Son olarak Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan Şampiyon'la anlaştı. Yine Çukur'da Çeto olarak rol alan Erkan Avcı'da Şampiyon dizisine geçiş yaptı. Bu ismin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunun tamamı şekillendi. İşte detaylar ve dizide rol alacak isimler...
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Merakla beklenen Şampiyon dizisinin kadrosu belli oldu. Projenin başrollerini Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy paylaşacak.
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Önümüzdeki hafta afiş çekimleri yapılacak olan dizide Tolgahan Sayışman Kafkas lakaplı Fırat Bölükbaşı'na hayat verecek.
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Hakan Kırvavaç ile Devrim Yalçın'ın yöneteceği dizide Fırat'ın oğlu Güneş'i Emir Özyakışır, hocası Yaman'ı Erdal Özyağcılar, yakın arkadaşı ve idman antrenörü Zafer'i de son olarak Çukur'da rol alan Erkan Avcı canlandıracak.
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Dizide Fırat'ın partneri doktor Suna'ya Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek. Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizide ayrıca boks menajeri Tansel'e Mehmet Bozdoğan, Suna'nın yeğeni Kerem'e Halit Özgür Sarı hayat verecek.
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Dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler Vedat Erincin, Meltem Savcı, İlayda Alişan, Bahar Süer ve Berk Yaygın.
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Müslüm filmi ile adını duyuran Şahin Kendirci de kadroya dahil edildi.