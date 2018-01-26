Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ipuçları (Oyuncular, rolleri ve karakterleri)

1 Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.





2 Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

3 Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.

4 Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı. SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı.





5 ÖGEDAY HAN (KAAN ÇAKIR) Diriliş Ertuğrul’un oyuncu kadrosuna katılan Kaan Çakır, Moğol İmparatoru Ögeday Han'ı canlandıracak. Ertuğrul Bey, Sultan Gıyaseddin'in elçisi olarak Ögeday Han'ın yanına gidecek. Kaan Çakır daha önce Kara Melek, Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Çaylak, Aliye, Kış Masalı, Leyla İle Mecnun, Böyle Bitmesin, Adı Mutluluk ve Bodrum Masalı gibi dizilerin yanısıra aralarında Güle Güle, Polis, Gölge, Romantik Komedi'nin yer aldığı birçok sinema filminde rol almıştı.

6 TRT'nin reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta projeden ayrılmıştı. Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi yaratmıştı. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.



YENİ BAŞROL OYUNCUSU OYA UNUSTASI



Medyatava'nın haberine göre, oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı.

Çarşamba günü ekrana gelecek olan yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, son olarak ATV'nin "Masum Değiliz" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı.



OYA UNUSTASI KİMDİR?



Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğru. İki ablası ve bir ağabeyi olan oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu. Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı.



173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Mıss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden oldu.



FİLMLERİ VE DİZİLERİ İzmir Çetesi

Sevdaluk

Beyaz Karanfil

Kalbim Ege’de Kaldı

7 HALİME HATUN (ESRA BİLGİÇ) Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç diziden ayrıldı. 2017 Ekim ayında futbolcu Gökhan Töre ile evlenen Bilgiç Instagram sayfasında diziden ayrıldığını doğrulayıp sevenlerine teşekkür eden bir mesaj yayınladı.

8 Bilgiç yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Bugün aldığım ve eminim almaya devam edeceğim sayısız sevgi dolu mesaja bir cevap niteliğinde duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım. Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay’a teşekkür ederim. Ve tabiki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya ablam, Altan Ezgi’m, Ayberk abim , Burçin, Yaman’ım , Nurettin abi , Cengiz, Kaan, Murat abi, Celal, Edip , Hakan , Batuhan, Gökhan.. yönetmenlerim Ahmet ve Fethi , Görüntü Yönetmenim Ömer abi.. Çalışkan dostum Begüm’üm, temiz kalplim Büşra’m, Hazal, Aydın, Halil, Ömer ... canım sanat ekibim Levent ,Ecem , Tekin makyaj ekibim Busem Feridem ve Sevtap abla.. Kostüm Nildağ, Elif ,Nazlıcan, Seda .. Bizimle terleyen emekçi Set ekibimiz Okan, Semih .. Canım Reji Gülenim ve Tolga .. beni gönülden seven tüm fan hesaplarım ve daha sayamadığım buraya sığamayacak onlarca isim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin.

Ertuğrul Bey , Hayme Ana, Gündüz’üm, Savcı’m ve Osman’ım size emanet.

9 SAADETTİN KÖPEK (MURAT GARİPAĞAOĞLU) Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde Saadettin Köpek karakterine hayat veren Murat Garipağaoğlu, senaryo gereği Ertuğrul Gazi tarafından öldürülerek projeyeden ayrıldı. SİVASLILAR SAADETTİN KÖPEK İÇİN BELEDİYEDEN OTOBÜS İSTEDİ (TIKLA OKU)

10 HÜSAMEDDİN KARACA (Burak Demir) Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde canlandırdığı 'Niko' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Burak Demir, Diriliş Ertuğrul'a katıldı.



Demir 113. bölümünde Sivas Valisi Hüsameddin Karaca rolüyle ekranlara geldi.

11 ASLIHAN HATUN (Gülsüm Ali İlhan) Diriliş Ertuğrul dizisinin 113. bölümünde Aslıhan Hatun'un ölümü obayı yasa boğdu. Aslıhan Hatun'u canlandıran Gülsüm Ali İlhan da diziye veda etti. Sadettin Köpek'in hançerlediği Aslıhan Hatun'un ölümü sonrasında Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini etti.

12 Gülsüm Ali İlhan sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı: Tıpkı bugünlerde baharda çiçeklerin açtığı gibi,içimde iki sene önce en güzel çiçek olan sen açtın Aslıhan. Güçlü, metanetli ve dürüst bir kadın. Seni canlandırmaya doyamadım ama imdi vakit senden ayrılma vakti .. seni hep kalbimde taşıyacağım, çok özleyeceğim.. Bir oyuncu yeni bir karakteri canlandırmak için kendinden bişeyler katarken, bizde tam tersi oldu ve sen bana hayata karşı çok daha güçlü ve sabırlı olmayı öğrettin. İki yıldır sette hep yanımızda olan yüzlerce çalışan ekibimize; hiç eksik olmayan güler yüzünüz,enerjiniz ve saygınız için size minnettarım. Tüm Diriliş Ailesi ile çalışmaktan ve onların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her Çarşamba’yı iple çeken başta Türkiye olmak üzere tüm izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Benimle üzülenler, sevinenler, Aslıhan’da kendi gücünü bulan kadınlar. Elveda Aslıhan... Elveda Diriliş “Ertuğrul”

13 SULTAN ALAEDDİN (Burak Hakkı) Diriliş Ertuğrul'da Sultan Alâeddin karakterine hayat veren Burak Hakkı projeye veda etti. 45 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan, "Sultan Alâeddin gibi muhteşem bir rol verildiği için yapımcımız Mehmet Bozdağ'a, yönetmenimiz Metin Günay ve Ahmet Bey'e, tüm oyuncu arkadaşlarıma, disiplinli set ekibimize ve asıl başrol olan Diriliş Ertuğrul izleyicilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak veda mesajı yayınladı. Diziye geçtiğimiz günlerde ise dört yeni isim dahil olmuştu. İşte o isimler...

14 MAHPERİ SULTAN (Sinem Uslu) Diriliş Ertuğrul, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümleri için Hasan Küçükçetin’in ardından Sinem Uslu, Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu.



Sinem Uslu diziye “Mahperi Sultan” karakteriyle dahil oldu. Uslu daha önce rol aldığı Ayla, Yusuf Yusuf filmleri ile Kiralık Aşk ve Paramparça dizileriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

15 GÜNALP (Engin Öztürk) Engin Öztürk daha önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Dizisi’nde 2. Selim karakteri, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi, Hatırla Gönül ve Yüksek Sosyete dizileriyle dizi severlerin beğenisini kazanırken oynağı karakterlerle Türkiye kadar Ortadoğu ülkelerinde de tanınmıştı.

16 Öztürk’ün, Diriliş Ertuğrul dizisinde “Günalp” adlı yeni bir karakteri canlandıracağı bildirildi.

17 ŞEHZADE GIYASEDDİN KEYHÜSREV (Burak Dakak) Ezel, Benim Adım Gültepe, Geniş Aile ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizileriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Burak Dakak ise Diriliş Ertuğrul'da Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini canlandıracak.

18 ALTUN ABA (Hasan Küçükçetin) Daha önce yine bir tarihsel dizi olan Muhteşem Yüzyıl'da da rol Hasan Küçükçetin, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna dahil oldu.







19 Küçükçetin dizide Altun Aba rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçiren oyuncu, yaklaşık 30 kilo verip sakallarını da uzattı. İşte geçtiğimiz haftalarda yaşananlar...

20 Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz haftalardaki bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.



Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri TRT ekranlarında yayınlanan'un geçtiğimiz haftalardaki bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.

21 Bahadır Bey karakterine hayat veren Ertuğrul Postoğlu ve oğlu rolündeki Gürbey İleri, geçen hafta (17 Ocak Çarşamba) yayınlanacak yeni bölümde diziye veda etti. İşte Diriliş Ertuğrul oyuncu karakterleri...

22 GÜRBEY İLERİ Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet karakteriyle başarılı bir performans sergileyip adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Gürbey İleri, geçtiğimiz sezon Sevda Kuşun Kadında dizisinde rol almıştı. 29 yaşındaki oyuncu son rol aldığı dizi projesinin final yapmasının ardından Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon kadrosuna dahil olmuştıu.

23 OGÜN KAPTANOĞLU 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncu kadrosuna Ogün Kaptanoğlu da dahil oldu.



Son olarak Tek Türkiye, Karagül ve Deli Gönül dizileriyle ekranlara gelen Ogün Kaptanoğlu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde' Titan' karakterini canlandıracak.

24 'Titan' rolü için imaj değişikliğine giden usta oyuncu, 29 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak bölüm ile izleyici karşısında olacak.

25 ORHAN KILIÇ Türkiye’de bir süre dizilerde rol alamayınca ZDF’den gelen film teklifi üzerine bir yıl önce eşi ve oğluyla doğup büyüdüğü Berlin’e yerleşen oyuncu Orhan Kılıç, ekranlara döndü.



Son olarak 2015 yılında Kara Kutu dizisinde rol alan 42 yaşındaki Kılıç, Ali Eyüboğlu'nun haberine göre ‘Diriliş Ertuğrul'da ‘Atsız Bey’ karakteriyle ‘Aksakallıların adamı’ görevini yapacak. Dizinin yeni sezonu ise 25 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak.



92’nci bölümü yayınlanacak diziye Kılıç, 94’üncü bölümde olarak dahil olacak.

26 ASLIHAN GÜNER Şu sıralar 'Ver Kaç' isimli filmle beyazperdede boy gösteren Aslıhan Güner de yeni sezon öncesi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katılmıştı.

Daha önce Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela'nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan 29 yaşındaki oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.

27 ERTUĞRUL (Engin Altan Düzyatan) Süleyman Şah’ın ikinci evladı olan Ertuğrul, kahramanlara has olan kişilik kumaşını çocuk yaşlarından itibaren kuşanan bir yiğittir. O, hayalleri ve idealleri uğruna her türlü kavganın içine dalabilen, hiçbir zalime boyun eğmeyen, mazluma kılıç vurmayan, adaleti tesis için ölümü göze alabilen bir yiğittir.

28 URAL BEY ( Kürşat Alnıaçık) Ural Bey, Candar Bey’in büyük oğludur. Bozkırın kalbinde yetişmiş, bir savaşçıdır. Çavdar obasının baş alpıdır. Savaş ve vahşet onun iliklerine işlemiştir.

29 BURÇİN ABDULLAH 1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen Burçin Abdullah, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü mezunudur. 29 yaşındaki Abdullah, son olarak Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde rol almıştı. Abdullah diziye en son dahil olan isimlerden biri oldu.

30 HALİME (Esra Bilgiç) Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedakâr, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekâsı sayesinde birçok problemin üstesinden gelir.

31 HAYME ANA (Hülya Darcan) Boy veren ve Kayı’yı bir arada tutan mayadır Hayme Ana. Hayme, oğlu Ertuğrul’un yolculuğunda, ona dualarıyla eşlik eyleyen eli öpülesi kadındır. İdareci yönü sayesinde meydana gelen her türlü ayrışmayı engelleyebilir.

32 ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK Diriliş Ertuğrul'da oynayacağı rolü için binicilik eğitimleri sırasında attan düşerek yaralanan Çağdaş Onur Öztürk iyileştikten sonra diziye katılmıştı. Son olarak 'Kendine İyi Bak' dizisinde rol alan Öztürk, Tefkur'un has adamı olarak dizide rol aldı.

33 BAMSI BEYREK (Nurettin Sönmez) Kayı gençleri içerisinde iyi derece kılıç kullanan bir yiğittir. İri cüssesi ve cesareti onu zorlu dövüşlerde ön plana çıkarır. Onun bu korkutucu görüntüsü altında ise iyi bir kalbi vardır. Bamsı Beyrek, Ertuğrul Bey’e koşulsuz bir sadakatle bağlıdır. Çift kılıçla savaşabilen korkusuz bir alptır.

34 TURGUT ALP (Cengiz Coşkun) Ertuğrul Bey’in en iyi dövüşen alplarından biridir. Zeki, sabırlı ve ketum bir yapıya sahiptir. Güçlü ve mücadeleci yapısı ona dövüşlerde avantaj sağlar. Dövüşler de balta kullanması, onu diğer alplardan ayıran bir özelliktir.

35 ARTUK (Ayberk Pekcan) Kayı obasındaki en ahlaklı ve faziletli beyidir. Tıp alanındaki ustalığı ve eğitimi onu akıl danışılan saygın biri yapar. Artuk her zaman sadık ve cesur biri olmuştur.

36 CANDAR (Erden Alkan) Çavdaroğlu Obasının beyi olan Candar Bey, bozkırın siyaset ocağında pişmiş bir Aslen Tatar olan bir Türkmen beyidir. Çağın siyasi ve askeri bilgi birikimine sahiptir.

37 ÇOLPAN (Gülçin Santırcıoğlu) Ural Beyin eşi olan Çolpan, aynı zamanda Karacahisar Kalesinin eski Tekfurunun kızıdır. Ural Bey’i, onunla birlikte yürüdükleri yolda, onun her türlü desteği verecek kadar çok sevmektedir.

38 ASLIHAN (Gülsim Ali İlhan) Aslıhan Ural Bey’in tek kızı ve en küçük çocuğudur. Kibar, naif ancak bu yapısından beklenmeyecek derecede iyi savaşçıdır.

39 BATUHAN (Osman Albayrak) Korkusuz, acımasız bir adamdır. Ural’ın yardımcısıdır. Özellikle Ural Bey’e sonuna kadar sadık bir savaşçıdır.

40 HANCI SİMON (Lebip Gökhan) İlk bakışta tipik bir hancı görünümündeki bu adam aslen bir şövalyedir. Çok kurnaz bir adamdır. Kimseyle işi yoktur.

41 TÜCCAR HASAN (Fırat Topkorur) Ticaret alanında söz sahibi olan Hasan, Hanlı Pazarın en zengin tüccarlarındandır.

42 AMANDA (Elif Sümbül Sert) Şuh bir kadın olan Amanda, tezgahında koku satarak pazarda varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Cesur bir kadın olsa da korunmaya muhtaçtır.

43 HAÇATURYAN USTA (Gökhan Bekletenler) Çok yetenekli bir ustadır. Hayatında bir çok dönüm noktası bulunan Haçaturyan Usta, tecrübesi ve yeteneği ile ön plana çıkmaktadır.

44 DÜNDAR ( Batuhan Karacakaya) Ertuğrul’un küçük kardeşidir. Abisine inancı tamdır.

45 GÜNDÜZALP (Yaman Tümen) Ertuğrul’un oğludur.

46 TRİSTAN (Serhat Barış) Köle tüccarıdır.

47 DEV ( Ekrem Türker) Simon’un hizmetkarı.

48 CAZGIR (Mehmet Cerrahoğlu) Simon’un hizmetkarı.

49 DOĞAN ALP (Cavit Çetin Güner) İsmiyle müsemmadır. İyi bir iz sürücüdür. İklimi, araziyi, bitkiyi ve coğrafyayı tanır. Doğan Alp, nice zorlu şartlarda bir çözüm bulma yeteneğine sahiptir. Ertuğrul’un can yoldaşı ve en güvendiği alpları (yiğitleri) arasındadır. Mizah yönü ise kuvvetliydi. Ertuğrul Bey (Engin Altan Düzyatan) ile yan yana çarpışan Doğan Alp, pusuya düşürülerek şehit oldu. Doğan Alp karakterine can veren Cavit Çetin Güner, böylece dizinin 83. bölümünde projeye veda etti.

50 MARİA (Sedef Şahin) Simon’un kardeşi olan Maria güzel bir kadındır. Ağabeyinin tüm işlerini ve ilişkilerini bilmektedir. Cinsi latiftir. Maria senaryo gereği Turgut Alp tarafından senaryo gereği öldürülerek diziye veda etti.

51 PHILIP (Cenk Kangöz) Handa güvenliği sağlama görevinde bulunur. Simon’un en güvendiği adamlardan biridir. Savaşçı yönü ön plana çıkmaktadır. Maria gbi 'Philip' karakteri de Turgut Alp tarafından senaryo gereği öldürülerek diziye veda etti.

52 Diriliş Ertuğrul'da "Aliyar" karakterine hayat veren Cem Uçan, Vasilyus'un adamları tarafından senaryo gereği öldürülerek projeye veda etti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ Uçan için sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: "Aliyar karakterini hakkıyla canlandıran değerli oyuncumuz Cem Uçan'a sanat hayatında başarılar dilerim."