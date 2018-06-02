Donald Trump eşi Melania Trump’sız seyahate çıktı
ntv.com.tr
Tam 22 gündür kameraların karşısına çıkmayan First Lady Melania Trump, çocuklarıyla hafta sonu seyahatine çıkan Donald Trump’ı yine yalnız bıraktı.
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Melania Trump, tam 22 gündür ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında ve kameraların karşısında görünmüyor.
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Donald Trump, dün Camp David gezisine de eşi Melania Trump olmadan çıktı.
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Başkan Trump’a çocukları Donald Trump Jr, Ivanka Trump, Jared Kushner ve Tiffany Trump eşlik etti.
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4Donald Trump, eşi olmadan ailece çıktığı hafta sonu seyahati için, “Küçük bir dinlenme ve çokça çalışma gezisi” açıklamasını yaptı.
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5Melania Trump, en son kameraların karşısına 10 Mayıs’ta çıktı. First Lady eşiyle birlikte Kuzey Kore'de serbest bırakılan ABD vatandaşlarını Washington'daki havalimanında karşıladı.
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6'İyi huylu böbrek hastalığı' nedeniyle böbreklerinden ameliyat olan First Lady, 19 Mayıs’ta taburcu olarak Beyaz Saray’a döndü.
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7Ancak First Lady 20 gündür kameraların karşısına çıkmayınca komplo teorisyenleri de boş durmadı.
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Kimileri Melania Trump'ın New York'a döndüğünü kimileri ise kitap yazdığını iddia etti.
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Böbreklerinden tedavi olan ve o günden itibaren bir daha uluslararası basının karşısına çıkmayan Melania Trump hakkında, “Evliliğini kurtarmak ve sağlığına kavuşmak için dinleniyor” iddiaları da gündeme gelmişti.
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Melania Trump hakkındaki iddialara Twitter üzerinden yanıt vererek, “Medyada benim nerede olduğum ve ne yaptığım ile ilgili iddialar görüyorum. Ben ailemle birlikte Beyaz Saray’dayım. Harika hissediyorum ve çocuklarımız ve Amerikan halkı için çok yoğun çalışıyorum” demişti.