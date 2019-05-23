Dünya devinden sanal manken özrü

Calvin Klein Bella Hadid ve sanal model Miquela Sousa ile çektiği reklam sonrası LGBT tarafından gelen tepki üzerine özür diledi.
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Calvin Klein'ın Bella Hadid ile sanal model Miquela Sousa ile çektiği son reklam filmi LGBT topluluğu tepki aldı.
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The Weeknd ile birlikte olduğu bilinen ünlü Hadid'in, sanal model Miquela Sousa ile öpüştüğü sahneye, LGBT topluluğu "Eşcinselliğin yanlış yöne çekilmesi" gerekçesiyle tepki gösterdi.
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Eşcinselliği 'tık tuzağı' olarak kullanmakla ve querness'ı başkalaştırmakla suçlanan ünlü marka, bu yanlış anlaşılmadan dolayı, çok geçmeden özür mesajı yayınladı.
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Yapılan açıklamada yanlış anlaşıldığı vurgulanarak "Uzun süredir LGBT haklarını savunan bir şirketiz ve onları yanlış bir şekilde tanıtmak asla istemezdik" denildi.
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