AP'ye konuşan sekiz ses sanatçısı ve bir balerin 1980'li yıllardan itibaren çeşitli operaların yöneticisi olduğu dönemlerde tacize uğradıklarını iddia etti.

Mağdurlardan biri Domingo'nun kendisini elle taciz ettiğini belirtirken diğer üç kadın da ünlü sanatçının iş yemeğinde, soyunma odasında veya otel odasında kendilerini zorla dudağından öptüğünü belirtti.