Emmy'e aday olan İstanbullu Gelin'in yönetmeni Zeynep Günay Tan: Kalbini açabildiğin zaman vardığın yer evrensel oluyor

1 AİLE HAYATI



Bilmeyenler için kısaca Zeynep Günay Tan'ı tanıyalım...



"1975 Gönen doğumluyum. Annem ve babam halen Gönen’de yaşıyorlar. 68 kuşağı her ikisi de avukat bir anne ve babanın çocuğuyum. Bir kız kardeşim var. Sevgili eşim de benim gibi yönetmen, meslektaşım Onur Tan. İki erkek çocuğumuz var. Ömer 9, Mete 5 yaşında."

2 EĞİTİMİ



"İlkokul 5. Sınıfa kadar Gönen’de okudum. Daha sonra İzmir Amerikan Lisesini kazanıp İzmir’de yatılı okudum. İzmir Amerikan Lisesi’nde okurken lise son sınıfta Milli Eğitim Bakanlığından tam bursla Birleşik Dünya Koleji’nde Türkiye’yi temsil etmek üzere seçildim. Bu okul, 70 ülkeden her öğrencinin kendi ülkesini temsil ettiği ve herkesin bursla okuduğu, eğitim felsefesi dünya barışı ve farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi olan çok özel bir okuldu. Kazandığım dostluklar bir yana, hayata ve insanlara bakışımı da çok etkileyen iki müthiş yıl geçirdim o okulda. Sinema merakım da bu süreçte başladı."

3 SEKTÖRE NASIL GİRİŞ YAPTI?



"Orada kurduğumuz bir kulüpte ilk kez kendi yazdığımız kısa filmleri çekmeye, hem oynamaya hem yönetmeye hem montajını hem de müziklerini yapmaya başladık.Daha sonra İtalya’da sinema okuluna kabul edilmişken ekonomik krizle bursumun kesilmesi üzerine apar topar Türkiye’ye döndüm. İtalyan Dili ve Edebiyatı'nı kazandım. İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Fakat üniversite 1.sınıftan itibaren setlerde çalışmaya başladığım için mesleğimde alaylıyım."

4 KİMLERLE ÇALIŞTI?



"Kendi yaşımda birinin denk gelebileceği en kıymetli hocalar öğretmenlerim oldu. Yönetmenliği usta çırak ilişkisiyle öğrendim yani. Saymam gerekirse; Kartal Tibet, Atıf Yılmaz, Orhan Oğuz, Ömer Kavur, Şerif Gören, Ziya Öztan, Türkan Derya, Taner Akvardar ve en son Çağan Irmak, hep şükürle andığım hocalarım."

5 DAHA ÖNCE ÇEKTİĞİ PROJELER



"İlk çektiğim dizi Güz Yangını. Daha sonra Kaybolan Yıllar, Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurtlar Vadisi Pusu, Kayıp, Benim Adım Gültepe ve şimdi de İstanbullu Gelin’de yönetmenlik yapmaktayım. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile Antalya Televizyon Ödülleri’nde En İyi Yönetmen Ödülünü aldım. Yine aynı yıl Altın Kelebek’te Öyle bir Geçer Zaman Ki En İyi Dizi ödülünü aldı. Yönetmenlik ile ilgili bildiğim her şeyi usta çırak ilişkisi üzerinden setlerde öğrendim. Uzunca bir sürede stüdyoda çalıştığım için aslen montaj kökenli olduğumu da söyleyebilirim."

6 "HERKESİN DERDİ 'İYİ İNSAN' OLMAK"



Reyting kaygısıyla birçok proje ilk bölümlerde sonlanırken siz İstanbullu Gelin'le 3. sezonu çekiyorsunuz ve Emmy gibi prestijli ödüllere aday gösteriliyorsunuz. Nedir bu başarının arkasında yatanlar, izleyici neden sevdi?



"Her başarılı işte olduğu gibi İstanbullu Gelin’in başarısının arkasında da çok büyük bir emek, çok iyi bir takım çalışması, birbirini iyi anlayan,çok iyi anlaşan bir ekip ve yıldızlar kadrosu var. Teknik ekibimiz, işlerinin en iyileri. Hem çok çalışkanlar, hem de işlerini çok severek yapıyorlar. Gerçekten bu işe yüreklerini açan canla başla inanan, işlerini çok seven çok yetenekli bir oyuncu kadromuz var. Yetenekten daha da önemlisi ekibimizdeki herkesin derdi 'iyi insan' olmak. Çok iyi anlaştığımız için bence bu enerji de ekrana yansıyor."

7 BAŞARININ SIRLARI



"İstanbullu Gelin’in gerçek bir hikayeden yola çıkması, senaristimiz Deniz Akçay Katıksız’ın, yapım grubumuz ve oyuncularımızın hayata, hikayeye aynı yerden bakması ve kurduğumuz dil birliği, uyum İstanbullu Gelin’in arkasındaki başarının en büyük sırrı bence. İstanbullu Gelin’i öne çıkaran faktörün duygu olduğunu düşünüyorum. Hem senaristimiz, hem ben hem de oyuncularımız, bu hikayeyi anlatırken insan ruhunun derinliklerini keşfetmenin peşine düştük. Dizi şartlarının el verdiğince, olay üzerinden gitmek yerine, insan ruhunun hangi durumlarda nasıl davrandığını, ne duygular hissettiğini ve o karakterlerin çeşitli ruh hallerinin peşine düştük biz, insanı tanımak için. Karakter ve duygu takip ederek bir hikaye anlattığınızda bütün keratin ekibin ve oyuncuların da kalbini açması gerekiyor. Kalbinizi açabildiğiniz zaman da, vardığınız yerin evrensel bir yer olduğuna inanıyorum."

8 "EMMY'E ADAY OLMAK BİLE ÇOK BÜYÜK ONUR"



Emmy adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz?



"Müzikte de öyle. Bazen bir şarkı dinlersiniz, şarkıyı söyleyen kişi hiç bilmediğiniz bir dilde bile olsa öyle bir duygu ile söyler ki onu, o bilmediğiniz dilden o şarkının sözlerindeki duygu, müzikle uzanır sizin kalbinize değer. Bizim yaptığımız işte de böyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 140 dakika dizi çekerken bunu hakkıyla yaptığımızı söyleyemem ama en azından niyetimiz, isteğimiz ve yolumuz buydu. Ve bunun karşılığını Emmy adaylığı ile almak hepimizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü duygunun dili, ırkı ya da sınırı olmaz. Zaten yaptığımız iş de bu yüzden güzel. Bu adaylık dediğim bu yüzden çok kıymetli. Hepimiz çok mutlu ve heyecanlıyız aday olmak bile çok büyük bir onur. Ayrıca Uluslararası Platformda Türkiye’yi temsil etmekte ayrı bir gurur. Üstelik finale kalan 4 diziden ikisi Türk yapımı ki bu sektör için de çok güzel bir durum. Tolga Sarıtaş’ın En İyi Erkek Oyuncu da yine Emmy de aday olarak yer alması çok çok güzel."

9 İZLEYİCİNİN DİZİYİ SEVME NEDENLERİ



"İzleyicinin diziyi bu kadar sevmesindeki en başlıca neden; bence İstanbullu Gelin’in sadık izleyicisi yapımı bir dizi izler gibi değil de karakterleri evlerine konuk eder gibi ya da o konağa misafir olur gibi izlemesi. Bunun arkasındaki sebep, dizinin anlatığı hikayedeki gerçeklik, samimiyet ve karakterlerin derinlikleri bence. Biz sadece olaylar üzerinden bir hikaye anlatmadık.Çoğu zaman çok büyük bir olay olmayan bölümümüz oldu ama karakterlerin ufacık şeylerden bile yaşadıkları ruh hallerini oyuncularımız o kadar kalplerini açarak yansıttıklar ki izleyici de bence İstanbullu Gelin’deki karakterleri sevdi. Üstelik de sadece 3 başrol oyuncusu üzerinden giden değil neredeyse bütün kadroya yayılan rollerin hepsinin kendi hikayesi ve derinliği olan birer karakter olarak İstanbullu Gelin’de var olması herkesin hayatından bir şeyler bulabilmesi, tanıdığı kişilere benzetebilmesi ve tabi Adem’le gittiğimiz terapi seansları, Süreyya’nın bize umut ışığı olması bunlar İstanbullu Gelin seyircisinin dizi bu kadar sevmesinin en önemli sebebleri sanırım."

10 "ZORLUKLARA KARŞI BİRLİKTE OLURSAK GÜÇLÜ OLABİLİRİZ"



"Biz anlattığımız her öyküde yüzümüzü aydınlığa ve umuda dönmeyi seçtik. Boran ailesi, kötü şeyler yaşasa da oradan hep yüzlerini güneşe dönerek, iyiliklerle, umutla çıktılar. Her kötü şeyin sonunda altı çizilen durum; bütün zorluklara karşı birlikte olursak güçlü olabileceğimiz. Her karanlığın arkasında bir umut vardır cümlesi oldu ki, bence bu çok kıymetli bir İstanbullu Gelin cümlesi ben de sanırım en çok bu hissi seviyorum. Ayrıca İstanbullu Gelin, izleyicisine diziyi izlerken bu hızlı yaşam temposu içinde unuttuğumuz ama hepimiz içinde var olan o güzel ışıltılı renkli duyguları hatırlatıyor gibi geliyor bana. Bence bu da seyircinin diziyi sevmesinin bir başka nedeni."

11 "BİRİNCİL OLAN ŞEY, SAHNENİN DUYGUSUNU ÇIKARTABİLMEK"



Çekimleri gerçekleştirirken en çok dikkat ettiğiniz unsurlar ve olmazsa olmazlarınız nelerdir?



"Çekimleri gerçekleştiriken benim için önemli olan şey sahnenin duygusunu doğru çıkartabilmektir. İşimiz insan ve insan psikolojisini anlamak olduğu için insanın bütün derinliklerine inebilmek, bunu seyirciye geçirebilmek adına en çok oyuncularla sıkı iş birliği içersinde çalışırım. Benim için birincil olan şey; sahnenin duygusunu çıkartabilmek ve oyuncu performansları. Herkesin de bunun için elinden gelenin en iyisini yapması. O kısıtlı zaman içersinde en iyi performansını çıkartabilmesi için elimden geldiğince oyuncularımı, teknik ekibi ve kendimi zorlarım."

12 "OĞULLARIMA FİLM BIRAKMAK İSTİYORUM"



Kafanızdaki ileriye dönük hedefleriniz neler?



"Dizi sektörü içersinde aynı zamanda 2 çocuklu bir anne olarak yer aldığım için yazları onlarla geçirmeyi tercih ediyorum. Bu nedenle sinema filmine şimdiye kadar vakit ayıramadım. Artık sinema filmi de yapmak çok istiyorum. Dizi ya da sinema filmi olarak da çok ayırmıyorum aslında. Beni daha çok anlattığım hikaye ilgilendiriyor. Ama nerden baksanız dizi haftalık yayınlanan ve bir müddet sonra yok olan bir şey ama sinema filmi öyle değil. Sinema filmi hayat boyu elinizde kalan çok kıymetli bir şey. Ve bambaşka bir disiplin. Hikayenizi çok daha rahat şartlarda daha sınırsız bir zamanda anlatma lüsküne sahipsiniz. Oğullarıma, içinde iyilikler olan, insanı anlatan 'annem de ne güzel bir hikaye anlatmış' diyebilecekleri sinema filmleri bırakabilmeyi çok istiyorum. Kadın öyküleri, güçlü kadın öyküleri de hep çok ilgimi çekiyor."

13 "TEK İDOLÜM ERTEM EĞİLMEZ"



Türkiye'den veya dünyadan örnek aldığınız ve takip ettiğiniz yönetmenler var mı?



"Dizi sektöründe başta eşim olmak üzere bütün meslektaşlarımı takip ediyorum. Sinemada da iyi anlatılmış her hikayenin yönetmeni her zaman bana ilham veriyor. Ama benim tek idolüm Ertem Eğilmez. Dünyadan da Giuseppe Tornatore, Stanley Kubrick, İnnaritu kalbimde özle bir yerde. Son zamanlarda ise Ruben Östlond (The Square) yönetmeni çok çok ilgimi çekti. İlham veren hikayeler anlatıyor."

14 DİZİLERİN DÖNÜŞÜMÜ



Projelerin ekrandan internet ortamına geçişi hakkında fikirleriniz nedir?



"Dijital platforma geçiş bence iyi bir başlangış oldu örnekleri açısından da. Türk seyircisinin bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Kısıtlı bir zamanda çekilen hem teknik hem de oyunculuk anlamında uzun süreli ve kaliteli iş dünyada çok az yerde var. Ama tüm bunlara ulaşabilmenin arkasında çok ciddi bir emek ve uzun çalışma süreleri var. Bu yüzden tabi ki hikayelerimizi daha az sürede daha efektif anlatabilmeyi çok isterim. Dijital platformun ilerleyebilmesi sektör adına da çok önemli. Hepsini de takip ettim. Çok başarılı işler vardı aralarında. Daha da gelişmesini umuyorum."