Emmy'e aday olan İstanbullu Gelin'in yönetmeni Zeynep Günay Tan: Kalbini açabildiğin zaman vardığın yer evrensel oluyor

AİLE HAYATI Bilmeyenler için kısaca Zeynep Günay Tan'ı tanıyalım... "1975 Gönen doğumluyum. Annem ve babam halen Gönen’de yaşıyorlar. 68 kuşağı her ikisi de avukat bir anne ve babanın çocuğuyum. Bir kız kardeşim var. Sevgili eşim de benim gibi yönetmen, meslektaşım Onur Tan. İki erkek çocuğumuz var. Ömer 9, Mete 5 yaşında."

EĞİTİMİ "İlkokul 5. Sınıfa kadar Gönen’de okudum. Daha sonra İzmir Amerikan Lisesini kazanıp İzmir’de yatılı okudum. İzmir Amerikan Lisesi’nde okurken lise son sınıfta Milli Eğitim Bakanlığından tam bursla Birleşik Dünya Koleji’nde Türkiye’yi temsil etmek üzere seçildim. Bu okul, 70 ülkeden her öğrencinin kendi ülkesini temsil ettiği ve herkesin bursla okuduğu, eğitim felsefesi dünya barışı ve farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi olan çok özel bir okuldu. Kazandığım dostluklar bir yana, hayata ve insanlara bakışımı da çok etkileyen iki müthiş yıl geçirdim o okulda. Sinema merakım da bu süreçte başladı."

DAHA ÖNCE ÇEKTİĞİ PROJELER "İlk çektiğim dizi Güz Yangını. Daha sonra Kaybolan Yıllar, Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurtlar Vadisi Pusu, Kayıp, Benim Adım Gültepe ve şimdi de İstanbullu Gelin’de yönetmenlik yapmaktayım. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile Antalya Televizyon Ödülleri’nde En İyi Yönetmen Ödülünü aldım. Yine aynı yıl Altın Kelebek’te Öyle bir Geçer Zaman Ki En İyi Dizi ödülünü aldı. Yönetmenlik ile ilgili bildiğim her şeyi usta çırak ilişkisi üzerinden setlerde öğrendim. Uzunca bir sürede stüdyoda çalıştığım için aslen montaj kökenli olduğumu da söyleyebilirim."

"HERKESİN DERDİ 'İYİ İNSAN' OLMAK" Reyting kaygısıyla birçok proje ilk bölümlerde sonlanırken siz İstanbullu Gelin'le 3. sezonu çekiyorsunuz ve Emmy gibi prestijli ödüllere aday gösteriliyorsunuz. Nedir bu başarının arkasında yatanlar, izleyici neden sevdi? "Her başarılı işte olduğu gibi İstanbullu Gelin’in başarısının arkasında da çok büyük bir emek, çok iyi bir takım çalışması, birbirini iyi anlayan,çok iyi anlaşan bir ekip ve yıldızlar kadrosu var. Teknik ekibimiz, işlerinin en iyileri. Hem çok çalışkanlar, hem de işlerini çok severek yapıyorlar. Gerçekten bu işe yüreklerini açan canla başla inanan, işlerini çok seven çok yetenekli bir oyuncu kadromuz var. Yetenekten daha da önemlisi ekibimizdeki herkesin derdi 'iyi insan' olmak. Çok iyi anlaştığımız için bence bu enerji de ekrana yansıyor."

10

"ZORLUKLARA KARŞI BİRLİKTE OLURSAK GÜÇLÜ OLABİLİRİZ"



"Biz anlattığımız her öyküde yüzümüzü aydınlığa ve umuda dönmeyi seçtik. Boran ailesi, kötü şeyler yaşasa da oradan hep yüzlerini güneşe dönerek, iyiliklerle, umutla çıktılar. Her kötü şeyin sonunda altı çizilen durum; bütün zorluklara karşı birlikte olursak güçlü olabileceğimiz. Her karanlığın arkasında bir umut vardır cümlesi oldu ki, bence bu çok kıymetli bir İstanbullu Gelin cümlesi ben de sanırım en çok bu hissi seviyorum. Ayrıca İstanbullu Gelin, izleyicisine diziyi izlerken bu hızlı yaşam temposu içinde unuttuğumuz ama hepimiz içinde var olan o güzel ışıltılı renkli duyguları hatırlatıyor gibi geliyor bana. Bence bu da seyircinin diziyi sevmesinin bir başka nedeni."