Galataport nerede? (Survivor finalinin ev sahibi Galataport hakkında merak edilenler)

29 BİN METREKARELİK TERMİNAL



Dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemiyle ve buna bağlı yer altında 29 bin metrekarelik terminal hizmete sokularak modern bir liman inşa edilmekte.



30 BİN METREKARE PEYZAJ ALANI



Yeme-içme noktası olarak hesaplanan 250 adet alan ve 30 bin metrekarelik alanda binlerce ağaç yer alacak



İSTANBUL MODERN İÇİN 45 MİLYON DOLAR



Yapımı için 45 milyon dolar harcanan İstanbul Modern müzesi için 10 bin metrekarelik alan



2 BİN 300 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI



Otopark yapımı için kullanılması planlanan 67 bin ton demir tonajı ile 10 adet Eyfel Kulesi inşa edilebilir.