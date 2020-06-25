Gaziantep'in bağışık güçlendiren yeni menüsü: Yaz reçetesi

25.06.2020 - 20:00
"Alınan kiloları vermek için iyi beslenin diyoruz"
Uzman Dr. Ender Saraç da Gaziantep'in çok önemli yöresel lezzetler ve doğal ürünlere sahip olduğuna işaret etti. Corona virüse karşı mücadelede vücut bağışlık sistemini kuvvetlendiren Gaziantep'teki birçok üründen oluşan bir Yaz reçetesi hazırladıklarını belirten Saraç, şöyle devam etti: "Urmu dutundan şeker eklemeden bir şerbet hazırladık. Bu özellikle ağız yaralarını kapatan ve corona virüsün ağız yoluyla girme riskini azaltan çok güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda hem de kan yapar ve bedeni kuvvetlendirir. Sumak ekşisinden de bir sorbe yaptırdık. Önemli yemek tariflerinde ağız tadını nötrlemek için sorbe verilir, dondurma gibi kullanılabilir hem de. Tabii tek başına bir mucize değil. Ama sumak sorbe hem serinletmek hem de bağışıklığı güçlendirmek ve corona virüse karşı mücadele edici antiviral özelliğiyle şahane yaz serinletici oldu. Menengiç kahvesi de soğuk kahve olarak hazırlanarak çarpıntı yapmayan, tansiyon yükseltmeyen bir kahve oldu."