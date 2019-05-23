Gizem Karaca dolandırıldı

Gizem Karaca, İzmir’deki evi için 135 bin liralık beyaz eşya seçti ama ürünleri bir türlü teslim alamadı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu, kendisini distribütör gibi tanıtan kişiden şikayetçi oldu
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Karaca; İzmir'de inşaat halindeki evi için, kendisini ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan Barış Y'den pazarlıkla 135 bin liralık beyaz eşya aldı.
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Ünlü oyuncu, katalogdan seçtiği eşyaları altı ay sonra teslim alacaktı. Karaca, bu süreçte satıcının hesabına yaklaşık 120 bin lira gönderdi.
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26 yaşındaki oyuncu eşyayı almak istediğinde ise bahanelerle karşılaştı.
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Dolandırıldığını anlayan oyuncu, Barış Y'yi savcılığa şikayet etti.