Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu: İşimin en zor yanı sokakları podyuma çevirmesi

Pazar günü Star TV'de başlayacak Güvercin dizisinin başrol oyuncularından Mehmet Ali Nuroğlu (Kenan) merak edilenleri anlattı:

Güvercin Pazar günü izleyici ile buluşacak. Sizi bu projede en çok etkileyen ne oldu?



Senaryoyu saymazsak beni bu projeye ikna eden ekip oldu. İlk okuma provasına giderken hala tam emin değildim. Daha yeni bir şehir dışı işten çıkmışken yine bir başka şehre, evimden eşimden uzağa gitmek fikri çok sıkıyordu içimi. Ama ne zaman ki yönetmenimizle tanıştım, diğer oyuncularla beraber metni okuduk; o zaman ikna oldum. Güvercin dizisinin kadrosu gerçekten çok kuvvetli. Beraber güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Neşeyle ve keyifle çekiyoruz bu işi. İşin kamera arkasındaki ekip de çok başarılı bir iş çıkarıyor ve hiçbir tatsızlık yaşamadan, sanki çok uzun bir süredir beraber çalışıyormuşuz gibi bir uyum var. Bu umarım seyirciye de yansıyacak, bu samimiyet ve sevgi...

Güvercin dizisi 1. bölüm 3. tanıtım (Tıkla izle)