Haftalık burç yorumları (13 - 19 Ocak 2020 haftalık burç yorumu)

Şefkat arayışı içinde çevresindekilere bakım verme konusunda ustalaşmış Yengeç’teki Ay tutulmasının ardından, bu hafta önce zaman yöneticisi Satürn ve düzeni yıkıp baştan kuran Plüton ile kavuşum yaşayacak olan yaşam enerjimiz Güneş, yenilenen yaşam şartlarını gerçekçi bir şekilde deneyimleyecek. Duyguların esiri olmadan hayatınızda olan bitenleri mantıklı bir şekilde ele alıp değerlendirmelisiniz. Böylece önümüzdeki aylarda olayları daha kolay kontrol altında tutmayı başarırsınız. Ne de olsa Kova’daki Merkür, bilimsel, bilişsel, iletişimsel devinimin ayak seslerini ufak ufak da olsa hayatımıza taşımaya başlayacak. Kısacası bu hafta tutulmaların hayatınızda dokundukları alanla ilgili pratik faaliyetlere girişmeli, geçmişten gelen kemikleşmiş işe yaramayan konuları bir tarafa bırakmalısınız.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Bu hafta Kova burcuna yerleşen Merkür sayesinde sosyal hayatınız hareketli geçer. Arka arkaya organizasyonlara, davetlere katılabilir yeni grupların içine girebilirsiniz. Bu yenilikler sayesinde kendinizi bir anda yurt dışı projeleri içinde bulacaksınız. Bol seyahat ve yabancılarla bağlantılar gündeme gelecek. Tansiyonu yüksek heyecanı bol, özgürlüğün peşinde koşma enerjisini belki de önemli bir eğitim konusu için değerlendireceksiniz. Yenilenen kariyer fırsatları sizi farklı yöneticilerle çalıştırabilir. Annenizle olan ilişkinizde temel değişimler yaşayabilirsiniz. 14-15 Ocak’ta mesai arkadaşlarınızla yoğun bir iş temposu içine girebilirsiniz. Bu yorucu tempoda sağlığınıza özen göstermeli mutlaka dinlenmeye de vakit ayırmalısınız. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için uygun bir haftadasınız.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Bu hafta, yönetici gezegeniniz ilişkiler kahramanı Venüs, en güçlü duruşunu sergilediği Balık burcuna geçerek, arkadaşlarınızla duygusal ortamlarda bulunmanızı tetikleyecek. Sanatsal etkinlikler için güzel bir dönem. İletişim gezegeni Merkür’ün Kova’daki seyahati ise size bazı sıkıntılı diyalogları taşıyabilir. Karşınızdakilerin olaylara katı bir rasyonellikle yaklaşımları, sizin hoşgörünüzü etkisiz hale getirmek ister. Kariyerinizde bol bol online eğitimler, seminerler vererek ya da bu tarz eğitimlerin katılımcısı olarak bu durumu pozitife çevirebilirsiniz. Haftanın son iş günü, beklenmedik sürprizlere açık olun. Başta ortaya çıkan durum sizi şaşırtsa da uzun vadede hızlı değişimler için kapının kilidini açtığını fark edersiniz. Hobi ve yaratıcılığınızı öne çıkaracak bir dönemdesiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür Kova’ya yerleşerek sizi zihinsel olarak rahatlatacak. Geleneksel aile kurallarının içinde sıkışıp kaldığınız uzun bir dönemden sonra artık keyifli bir seyahati hak ettiniz. Uzaklarda vakit geçireceğiniz bir haftaya adım attıysanız artık bu maceraya yakışan heyecanlı bir ilişkiye girmeyi de göz ardı etmemelisiniz. Belki de bazı İkizler burcu yurt dışından iş teklifi alıp değerlendirmek isteyecekler. Ailevi yatırımlar, ortaklık paylaşımları, miras, kredi, vergi ödemeleri gibi konular bir sonuca ulaşır. Bu temaları sürüncemede bırakmadan halletmek size ileriki dönem için kolaylık sağlar. Hafta sonu gündelik hayatınızdaki olaylar size zorlu bir gündem taşıyabilir, özellikle depresif olamaya açık yakın çevrenizden bir kadının dertleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Belki de annenizin ya da kardeşinizin bir sağlık sorunuyla yakından ilgilenip, sorunu halledeceksiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Burcunuzdaki Ay tutulmasının ardından bu hafta ikili ilişkilerinizdeki köklü değişimler milat yazmaya hazır hale geliyor. Resmen ektiklerinizi biçeceğiniz bir hasadı toplayabilirsiniz. Her ne kadar otorite figürleri size ciddi bir surat ifadesiyle yaklaşsalar da onlar için ne kadar güvenli bir liman olduğunuzu size hissettirecekler. Kısa seyahatler gündeme gelebilir. Karınca gibi çalışacağınız bir dönemdesiniz artık. Bu seneki performans değerlendirmeniz sonucunda Everest’in zirvesine yerleşebileceğinizi asla unutmayın. Hasat için sabırlı olmalı, vaktin geldiğine inandığınız zaman kişisel beklentilerinizi karşınızdakilere sakin bir ifadeyle aktarmalısınız. Ayrıca müşterilerinizin artığı, spiritüel konulardan maksimum düzeyde faydalandığınız bir süreçten geçtiğinizi hatırlatmak da fayda var.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
İletişim gezegeni Merkür, bu hafta Kova’ya yerleşerek ikili ilişkilerinizde iletişimi artırıyor. Bu size farklı ortaklık ya da iş taleplerini taşıyabilir. Gizli düşmanlarınızın hakkınızdaki konuşmalarına da şahit olabilirsiniz. Hiçbirinde kulak asmamalı özellikle sosyal medya üzerindeki gelişmelere kulaklarınızı tıkamalısınız. Gündelik hayatınızdaki değişimler sizi biraz depresif ruha sokmuş olabilir. Hayatınızda olan biteni değiştiremeyeceğiniz gerçeğini kabullenerek, kendi öz değerinize sahip çıkmalısınız. Kemik, omurga, diş, eklem, deri hassasiyetiyle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızdan stresi uzaklaştırmalı ve dinginliği seçmelisiniz. Zira hassasiyeti ve duygularıyla sizi sarıp sarmalayan partnerinizin desteğine güvenmeli, tam tersine onu incitici davranışlarda bulunmamalısınız. Hafta ortasında tamamladığınız bir işten dolayı toplu bir ödeme alabilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür, Zihin, bilgi, düşünce, organizasyon, gruplar, topluluklar temalarını temsil eden Kova burcuna geçiyor. Gündelik hayatta artan temponuza yetişemeyebilirsiniz. Bilgisayar başında uzun vakitler geçirip işlerinizi halledebilir, mesai arkadaşlarınızla bir projeye hız verebilirsiniz. Sinir ve dolaşım sisteminizle alakalı birtakım sağlık tetkikleri yaptırmak için uygun bir zamandasınız. Diğer yandan ilişkiler, ortaklıkları temsil eden 7. Ev'inize yerleşen Balık burcundaki Venüs, uzun zamandır gergin olan iletişim trafiğinizi daha duyarlı ve anlayışlı bir forma sokacak. Bu dönemde karşınızdakilerle fikir ayrılıklarını giderebilir, aranızda uzlaşı sağlayabilirsiniz. Sosyal ilişkiler, aşk ve romantizm ve çocukla ilgili konularda sanki tarih baştan yazılıyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, yaşadığınız derin dönüşümü kısa sürede içselleştirerek olumlu yönde kullanmalısınız.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Hafta başı yönetici gezegeniniz Venüs kendini en rahat hissettiği Balık burcuna yerleşerek size duygularınızın sesine kulak vererek hareket etmenizi öğütleyecek. Mesai arkadaşlarınıza karşı aşırı yardımsever bir tavır takınabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızdan tanıdığınız biri size aşık olduğunu söyleyebilir. Sağlık, güzellik, estetik konularıyla alakalı işlem yaptırmak doğru olacaktır. Hafta ortasında Kova burcuna yerleşen Merkür ise, online bir eğitime yazılmanızı tetikleyebilir. Tüp bebek denemesi yapmak isteyenler için adım atmak zamanı. Evden taşınma, gayrimenkul alım satımı ya da miras konularıyla uğraşma kapınızı çalabilir. Yatırımlarınızı yeniden gözden geçirmeli size yük olan konuları hayatınızdan çıkartmalısınız. Hafta sonunda Akrep burcunda seyahat edecek olan Ay, para, kazanç konusunda sizi endişeye düşürebilir.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Hafta başında Balık Burcuna yerleşen Venüs, size romantik, tutkulu bir aşkın kapısını aralayacak. Bu dönemin kıymetini bilmeli, partnerinize duyarlı ve hoşgörülü yaklaşmalısınız. İletişim ve aksiyon gezegeni Merkür ise ev ortamınızdaki ilişkilerin canlanmasına neden olur. Aile içinde çıkan fikir ayrılıklarını sabırla gidermeli, sorunlara mantıklı çözümler üretmelisiniz. Bu hafta evdeki televizyon, müzik sistemi gibi cihazlarda değişimler yapabilir, mobilyalarınızı modernize edebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı bağlantılı iş konularında hızlanmalar meydana gelecektir. Kardeş ve yakın akrabalarınızla olan ilişkilerde aldığınız kararlarla adeta yen bir hayat düzenine geçeceksiniz. Bazı Akrepler yurt dışına yerleşme ya da yatırım yapma planı yapabilirler. Farklı ülkelerin vatandaşlığına başvurmak gibi resmi işlemler için uygun zamanlardır.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Bu haftada yoğun tempoyla koşmaya devam ediyorsunuz. Dış dünyadaki savaşçı rolünüzden sıyrılıp, evde son derece duyguların baskın olduğu bir dönemden geçeceksiniz. Bu nedenle aceleci ve özgür tavrınızla karşınızdaki insanın asla kalbini kırmamalı, size karşı beslediği duygulara aynı şekilde yaklaşmalısınız. Bu hafta elinize yüksek miktarda para geçebilir. Bunu faydalı yatırımlara dönüştürmeli, har vurup harman savurmamalısınız. Kova burcundaki Merkür ise, size yaratıcılığınızı ortaya koyacak fırsatlar verecek. Tanıtım, pazarlama, web sitesi üzerinden satış başlatma gibi faaliyetlere adım atabilirsiniz. Kardeşinizle ortak girişeceğiniz işlerden gelir elde etme şansınız var. Ama sabırlı olmak koşuluyla.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Artık hayata başka gözlüklerle baktığınızı biliyoruz. Yeni oluşacak dünya düzenine ilk ayak uyduranlardan olacaksınız. Değişimi içinize sindirmeli, geçmişte kalanlar için üzüntü duymamalısınız. Hafta ortasında Kova burcuna yerleşen Merkür, 3 hafta boyunca size para musluğunu açabilir. Bu dönmedeki iş fırsatlarını iyi değerlendirmeye bakın. Venüs ise Balık burcundan size eğitim ve öğrenmenin sınırsızlığını taşıyacak. Araba satın alabilir ya da satabilirsiniz. Bilgisayarınızı değiştirmek yenilemek için güzel bir fırsat ya da kampanya önünüze çıkabilir. Hafta sonunda arkadaşlarınızla duygusal krizler gündeme geleceğinden kendi kabuğunuzda kalmalı çok fazla sosyalleşmeyi tercih etmemelisiniz.
AçıklaYükselen Kova ve Kova Burcu:
Bu hafta burcunuza yerleşecek olan Merkür size yeni iş kapıları açacak. Gruplar, topluluklar önünde konuşma ve sunumlar yapabilir, yeni bir meslek edinmek isteyebilirsiniz. Hafta başında para evinize yerleşen Venüs ise, size şans, bolluk ve bereket taşıyacak. Spiritüel konular bu dönemde ilginizi çekebilir. İki yıldır zorlandığınız aile meseleleri artık sonlanıyor. Kafanıza geçmişi takmamalı hep önünüze bakmalısınız. Sinir sistemini destekleyici tarzda beslenme düzeninizi yeniden ayarlamak isteyebilirsiniz. Sizden genç takım arkadaşlarınızla macera dolu yeni konuların peşinden koşarken aniden bir seyahate çıkmaya karar verebilirsiniz.