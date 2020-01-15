Haftalık burç yorumları (13 - 19 Ocak 2020 haftalık burç yorumu)

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:

Bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür Kova’ya yerleşerek sizi zihinsel olarak rahatlatacak. Geleneksel aile kurallarının içinde sıkışıp kaldığınız uzun bir dönemden sonra artık keyifli bir seyahati hak ettiniz. Uzaklarda vakit geçireceğiniz bir haftaya adım attıysanız artık bu maceraya yakışan heyecanlı bir ilişkiye girmeyi de göz ardı etmemelisiniz. Belki de bazı İkizler burcu yurt dışından iş teklifi alıp değerlendirmek isteyecekler. Ailevi yatırımlar, ortaklık paylaşımları, miras, kredi, vergi ödemeleri gibi konular bir sonuca ulaşır. Bu temaları sürüncemede bırakmadan halletmek size ileriki dönem için kolaylık sağlar. Hafta sonu gündelik hayatınızdaki olaylar size zorlu bir gündem taşıyabilir, özellikle depresif olamaya açık yakın çevrenizden bir kadının dertleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Belki de annenizin ya da kardeşinizin bir sağlık sorunuyla yakından ilgilenip, sorunu halledeceksiniz.