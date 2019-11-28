Haftalık burç yorumları (25-1 Aralık 2019 astroloji burç yorumu)

İlişkiler ve uyum gezegeni Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesiyle, beklenmeyen kalıcı değişikliklerle burun buruna gelebiliriz. Geleneksel değerlerin devrimsel bir dönüşüm çarkında öğütüldüğü bu hafta, bilge kişiliğimizi gün ışığına çıkarabilir. Yeni yerler, yeni oluşumlar, yeni kültürler için cesaretli başlangıçlara korkusuzca adım atabiliriz. Hafta sonunda hisleriniz ve duygularınız da bu heyecanlı sürece zevkle tanıklık edebilirler.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Salı günü Yay burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, uzun zamandan beri sürüncemede kalan yurt dışı ile ilişkilerinizde hızlı bir hareket meydana getirir. Yeni işler veya eğitsel konularla ilgili hızlı kararlar alırsınız. Uzak seyahatlerde yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Tanıtım, pazarlama gibi faaliyetlerde sizin için önemli bir dönem. Diğer yandan bu hafta Venüs’ün de Oğlak burcuna geçişiyle kariyerinizde önemli toplantılarda ön plana çıkacağınız gündemler yaratırsınız. Evlenme kararı almak için uygun bir dönemdesiniz. Hafta sonunda parasal konulardan dolayı mutlu olacağınız haberler karşısında kulağınız delik olsun. Yeni Ay’ın ardından kariyerinizde ani değişimlere daha açık hale geleceksiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Yay burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, size yenilikleri yurt dışından taşıyacak. Belki de akademik dünyaya adım atmaya karar vereceksiniz. Uzaklarda yeni bir hayat kurma fikrine iyiden iyiye sıcak bakabilirsiniz. Ya da yurt dışında yaşayan birine aniden ilgi duyabilir, onun yansıttığı heyecanla gelecek planlarınız için daha cesaretli kararlar alabilirsiniz. Hukuki işlemlerinizde hızlı gelişmeler yaşayabilir, lehinize alınan kararlarla kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. Haksızlıklarla baş etmek için güçlü bir dönemdesiniz. Bu süreçteki fırsatları kendiniz için avantaja çevirmeniz son derece akıllıca olacaktır. İkili ilişkilerde derin ve sahiplenici diyaloglardan etkilenirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Salı günü Yay Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni Ay haritasında sizin burcunuz yükseliyor. Demek ki heyecanlı ilişkilere son derece hazırsınız. Çift kısmetli olmak buna derler. Gerek iş fırsatları gerekse özel hayatınızdaki çok yönlü gelişmeler sizi seçim yapmakta zorlayabilir. Merkezdeki şartlarınızdan ödün vermeden kendiniz için en doğru seçimi yapacağınıza dair en ufak bir kuşkunuz olmasın. Sadece ailenin ortak gelirlerini yönetirken kendi çıkarlarınızı asla geri plana atmamalısınız. Hak ettiğiniz ödülleri artık toplama zamanı. Ortak paylaşım alanınızdaki Venüs transiti size bir yatırımın kapılarını sürpriz şekilde açabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirmelisiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Salı günü Yay Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni Ay, gündelik rutin hayatınızı aktive edecek. Artan iş hacminize yetişmekte zorlanırsınız. Günü birlik iş gezileri ve toplantıların yoğunluğu başınızı döndürebilir. Sağlığınız yerinde olduktan sonra bu yüksek tempodan oldukça hoşnut bile olabilirsiniz. Kasım ayı boyunca belirsiz kalan, kafanızı kurcalayan pek çok sorunun bu hafta yavaş yavaş cevabını almaya başlarsınız. Özellikle yurt dışı ile ilişkili iş bağlantılarınızda ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hafta başından itibaren ikili ilişkilerinizde daha dengeli bir döneme giriyorsunuz. Aşk hayatınızda ise tutkulu ama kendinden emin bir kişiyle yollarınız kesişebilir. Ya da eski bir ilişkinin aksayan yönlerine çözüm üreterek kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Salı günü Yay burcunda meydana gelecek Yeni Ay, dostluk, arkadaşlık ve sosyal hayatınızda renkli, eğlenceli, neşeli bir döneme adım atmanızı sağlayabilir. Yeteneklerinizi zenginleştiren, genişleten fırsatlar sunacak bir seyahate çıkabilirsiniz. Çocuğunuz için bir kültürel faaliyete yönelebilirsiniz. Bu dönem bir sportif başarıyı da hayatınıza katabilirsiniz. Yabancılarla gelecek için finansal yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Rutin hayatınızda size destek veren insanlarla bir arada olabilirsiniz. Yeni bir hayat düzeni kurmak için organize olmak bu hafta size iyi gelecektir. Evde önemli tamiratları da bu hafta tamamlayabilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Yay Burcu’nda meydana gelen Yeni Ay ev atmosferinize neşe, keyif, coşku katacaktır. Aile fertleri arasında yeni bir fikir etrafında toplanmak gündeme gelebilir. Belki bu dönemde farklı bir ülkede yaşamak için bebek adımları atmaya başlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda bu döneme kadar yıl içinde zorlandığınız konulara barışçıl çözümler bulabilirsiniz. Partnerinizle aranızda aldığınız kararlarda sürpriz değişiklikler meydana gelebilir. Hayatın akışına uyum sağlamalı, gerçeklik peşinde koşarken hayallerinizin de sesini dinlemeyi unutmamalısınız. Hafta sonunda zihninizi boşaltmak için nefes terapisi yapmak çok işinize yarayabilir.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Haftanın ilk yarısında Yay Burcu’nda meydana gelen Yeni Ay, kardeş ve yakın akrabalarla olan ilişkilerinize farklı bir soluk taşıyacak. Hızlı başlangıçlara hazır olun. Bu hafta aniden bir kursa başlayabilir, öğrenmek ve merakınızı dindirmek coşkusuyla yaşamın monotonluğundan kendinizi özgürce kurtarabilirsiniz. Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek, hatta yeni insanlarla tanışmak bu dönemin size taşıyacağı en pozitif gelişmeler arasında yer alacaktır. Gayrimenkullerle alakalı yatırımlarınızı gözden geçirmek isteyebilir, bu konuyla ilgili ailenizle birlikte ani ve yeni kararlar alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında uzun zamandan beri beklediğiniz tahsilatlar kar hanenize artı olarak yazılabilir.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Salı günü Yay Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni ay, size farklı iş imkanlarının kapısını aralayacaktır. Çalışarak yeni şeyler üretmek isteğiyle yanıp tutuşacak ve içinizdeki coşkuyu sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz. Organizasyon, tanıtım, pazarlama gibi etkinliklerde üstün bir başarı gösterebilirsiniz. Diğer yandan öz değerinizi yükseltecek farkındalık çalışmalarına katılarak her şeyden önce ne kadar değerli olduğunuzu kendi kendinize hiç unutmamak adına hatırlatabilirsiniz. Kardeşinizle yeni bir yatırım kararı alabilir, bir ofis kiralayabilir, ya da arabanızı yenileyebilirsiniz. Kısacası ticari faaliyetler için uygun bir hafta.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Yılda bir kere olan burcunuzdaki Yeni Ay, bir ay boyunca pırıl pırıl parlamanıza ışık tutacak. Bu dönemin kıymetini bilmeli, hayatınızdaki önemli gelişmeleri yakından takip ederek bu dönemi bir fırsata dönüştürmelisiniz. Abartı ve aşırılıkların kurbanı olursanız gerçek resimden uzaklaşmak sonrasında size pişmanlık yaratabilir. Yurt dışı ile ilgili işlerinizde olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Gönül işlerinden yana evren size bu dönemde adeta göz kırpıyor olabilir. Herkes benim etrafımda pervane olur fikrinden ziyade, ortak yaratılan değerlerde kişiliğinizin gücünü kullanmak size çok daha fazla destek verir. Bu hafta finansal açıdan güven verici gelişmeler meydana gelir.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Yay Burcu’nda meydana gelen Yeni Ay, bilinçaltınıza süpürdüklerinizi ortaya çıkaracaktır. Rüyalarınızın gücünü fark etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde karşınızdakilerden destek göreceksiniz. Sevgi, şefkat gibi konular bu dönemde ön plana çıkar. Özellikle ciddi kararlar alabilen, sorumluluk sahibi insanlarla yeni iş projelerine adım atmak için faaliyete geçebilirsiniz. Bu dönemde estetik ve güzelleşme ile ilgili uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Aileden gelen yatırımları değerlendirmek, hissedarlar arasında ortak kararlar almak için ani gelişmeler gündeme gelebilir. Aşk kapıyı hala çalmadıysa artık bu konudaki duvarları yıkmalı, kalbinizi yeni heyecanlara sonuna kadar açmalısınız. Kalıcı ilişkiler için göz ardı edilmeyecek bir dönemde olduğunuzu sakın unutmayın.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Yay Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni Ay, sizi sosyal aktivitelerin ortasında kalarak bir seçim yapmak zorunda bırakacak. Bu dönemde her davet ve etkinliğe katılmalı, bilgi dağarcığınızı zenginleştirecek yeni konulara el atmalısınız. Yabancılarla ilişkilerinizde hızlı gelişmeler gündeme gelebilir. Kariyer hayatı güçlü biriyle gizli bir ilişki yaşayabilirsiniz. Mesai arkadaşlarınızla ilişkileriniz de dönemde daha derinleşebilir. Roman, tez yazmak, bir projenin tamamlanması için yoğun çalışmak gibi aktiviteler sizi ileriye yönelik başarılara taşır. Hafta sonunda hayatın görünmeyen anlamını keşfetmek üzere spiritüel çalışmalara, arınma programlarına katılabilirsiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Yay Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni Ay, uzun zamandan beri kariyer hayatınızda verdiğiniz çabaların karşılığını size taşıyacak. Adeta meyve veren bir ağaçtan artık hasat toplamaya başlarsınız. Yurt dışı ilişkileriniz için iletişimin oldukça yoğun olduğu bir döneme adım atıyorsunuz. İş veya ülke değişikliği gündeme gelebilir. Yöneticilerle ilişkilerinizde destek bulduğunuz bir süreçte olduğunuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Farklı bir iş koluna yönelmek gibi yüksek cesaret ve kararlılık gerektiren bir dönemden geçtiğinizi fark ediyor musunuz? Sonsuza kadar devam etmeyecek ayağınıza kadar gelen fırsatları bu süreçte, kendi menfaatiniz için kullanın