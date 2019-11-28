Haftalık burç yorumları (25-1 Aralık 2019 astroloji burç yorumu)

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Salı günü Yay Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni Ay, gündelik rutin hayatınızı aktive edecek. Artan iş hacminize yetişmekte zorlanırsınız. Günü birlik iş gezileri ve toplantıların yoğunluğu başınızı döndürebilir. Sağlığınız yerinde olduktan sonra bu yüksek tempodan oldukça hoşnut bile olabilirsiniz. Kasım ayı boyunca belirsiz kalan, kafanızı kurcalayan pek çok sorunun bu hafta yavaş yavaş cevabını almaya başlarsınız. Özellikle yurt dışı ile ilişkili iş bağlantılarınızda ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hafta başından itibaren ikili ilişkilerinizde daha dengeli bir döneme giriyorsunuz. Aşk hayatınızda ise tutkulu ama kendinden emin bir kişiyle yollarınız kesişebilir. Ya da eski bir ilişkinin aksayan yönlerine çözüm üreterek kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz.