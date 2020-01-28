Haftalık burç yorumları (27 Ocak-2 Şubat 2020 burç yorumu)

Seyahatler, yeni insanlarla tanışma, kurslar, yoga, meditasyon gibi spiritüel çalışmalara katılma, sanat ve tanıtım organizasyonlarıyla hareketlenecek dopdolu bu haftanın hakkını vermeliyiz. Sosyal ilişkilerdeki canlılık hepimizin içinde canlı bir ateş yakar. Diğer yandan çok uluslu iş projelerine adım atmak, yabancılarla ortak çalışmalara girişmek ya da yurt dışından iş teklifi almak için sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz. Özellikle hava ve ateş burçları bu tarz ani gelişmelerden daha çok etkilenirler. Su ve topraklar ise haftayı, hayatlarında daha derinden dönüşümler yaşayarak geçirebilirler. Haftanın ikinci yarısında ilişkilerde güven arayışı ön plana çıkar. Üzerinizde baskı uygulamak isteyen kişilerden uzak durmalısınız.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Hafta ortasında burcunuzda seyahat edecek olan Ay, özellikle ikili ilişkilerinizde bir anda dikkatleri üzerinize çekmenize neden olacak. Kontrolsüz, fevri davranışlardan kaçınmalı, ani öfkeye kapılmadan çevrenizle ilişkinizi düzenlemelisiniz. Birilerinin kalbini fena halde çalabilirsiniz. Yasak ilişki ilk başta hayatınıza heyecan taşısa da aranızdaki ateş çabuk sönebilir. Bu kişi uzun vadede size hayal kırıklığı yaşatır, bu nedenle dikkatli olmalısınız. Uçakla yapacağınız yolculuklarda ani program değişiklikleriyle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında kişisel gelişme eğitimlerine katılarak, hayatınızın akışında ciddi değişiklikleri başlatabilirsiniz. Hafta sonunda sevdiğiniz dostlarla birlikte keyifli bir hafta sonu kaçamağı planlayabilirsiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Haftanın ilk günü, Balık burcunda seyahat eden Ay’ın taşıdığı enerjiyle sosyal ilişkilerinizde karşılık beklemeden yardım etmek sizi mutlu etse de fedakarlıklarınızın takdir edilip edilmediğini dikkate almalısınız. Aksi takdirde iyi niyetinizi kötüye kullanmak isteyen kişilerden uzun vadede maddi, manevi açıdan zarar görebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz ilişkiler kraliçesi Venüs’ün ebedi aşkı Mars ile kuracağı zorlu etkileşim, partnerinizle aranızda maddi konularla ilgili gerginlik yaratabilir. Diğer yandan kredi, borç, faiz, nafaka ve sigorta konularında bir takım sorunlarla uğraşabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı daha çözüm odaklı olacak, önünüze çıkan sorunları bir arkadaşınızın desteğiyle daha kolay halledebileceksiniz. Sanat faaliyetleriyle ilgilenmek bu haftaki stresinizi üzerinizden atmanıza yardım eder.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Bu hafta ilişkiler açısından enerjisi yüksek bir haftaya adım atıyorsunuz. Mücadele, risk alma, cesaret ve yaptırım gücünü temsil eden Mars’ın Yay burcundaki seyahati girişimci, özgür ruhlu, tuttuğunu koparan, fikirlerini şiddetle savunan kişileri hayatınıza taşıyacaktır. Bu sizin rutin hayatınızı renklendirecek, cesaretinizi ortaya koymanız gereken durumlarda bireysel kararlarınızın ön plana çıkmasına neden olacaktır. İş hayatınızla ilgili ani kararlar almadan önce, işinizi severek yapıp yapmadığınızı bir kere daha gözden geçirmek isteyebilirsiniz. İş ortamındaki ilişkilerinde mutlu olmayanlara bu hafta yeni bir iş arayışına girebilirler. Gönül hikayelerinde ise heyecan dolu, maceraya açık yeni bir serüvene adım atmaya hazırsınız. Eski ilişkisini sürdürmek isteyenler ise eşleriyle aralarındaki sorunları tek tek masaya yatırarak çözüme kavuşturabilirler. Haftanın ikinci yarısında elinize yüklü bir para geçebilir. Ya da önemli bir işbirliğine imza atabilirsiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Yönetici gezegeniniz Ay, haftaya Balık burcunda seyahat ederek başlıyor. Psişik güçlerinizi kullanacağınız kararlar alabilirsiniz. Sezgileri güçlü insanlarla bir araya gelerek, spiritüel dünyanın mistik boyutlarında keyifli bir yolculuğa çıkabilir, hatta bu konularla ilgili bilginizi derinleştirmek için özel eğitimlere başlamaya karar verebilirsiniz. Uzak mesafedeki biriyle aranızdaki platonik ilişki, hafta ortasından itibaren daha somut bir hale dönüşebilir. Uzak seyahatlere çıkmak, vizeye başvurmak, yurt dışında yaşamaya sıcak bakmak gibi konular, haftalık gündeminizi oluşturabilir. Rutin hayatınızda ise son derece hareketli, oturup dinlenmeye vakit kısa bulamadığınız, insanlarla daima iç içe olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Yorgunluğunuzu kısa molalarla da olsa dengelemelisiniz. Zira bedeninize aşırı yüklenmek, stres sonucu sağlık sorunlarıyla karşılaşmanıza neden olabilir.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Ayın Balık burcunu çarşamba günü terk ederek Koç’a geçmesiyle üzerinizdeki atıl enerjiden sıyrılıp, gerek iş gerekse özel hayatınızla ilgili hızlı ve dinamik kararlar alarak, hemen uygulamak isteyeceksiniz. İlk hamle olarak ertelediğiniz bir seyahate çıkabilir, hem ziyaret hem ticaret tadında farklı insanlar ve mekanlarda bulunabilirsiniz. Heyecanlı, risk almaya açık yurt dışı bağlantılı işlere adım atmak hoşunuza gidecektir. Haftanın ikinci yarısında kariyerinizde beklemediğiniz bir başarı elde ederek üst yönetim tarafından takdir edilirsiniz. Diğer yandan aile içi ilişkilerde annenizin size vereceği desteğe ihtiyacınız olacak. Maddi-manevi anlamda desteğini arkanızda hissetmek geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlar.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Balık burcunda seyahate eden Ay ve Venüs buluşması size, biraz kafanızı karıştırsa da romantik ve duygu dolu bir aşk taşıyacaktır. İkili ilişkilerinizde adeta evrensel sevginin izlerini taşıyan beraberlikler kurmak istersiniz. Karşınızda bu konuda son derece cömert, psişik yönü güçlü bir kişi olabilir. Bu kişiye gereken değeri vermeli ve sizin için yaptığı iyiliklerin kıymetini bilmelisiniz. Karşılıkla fayda prensibini ön planda tutan diyaloglarla stresli hayatınızda rahat bir nefes almak size iyi gelecektir. Hafta ortasında yeni iş girişimleri için miktarı yüksek bir harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmeyeceği için bu kararınız yüzünden asla pişmanlık duymamalısınız. Kısa bir süre sonra bu durumun olumlu geri dönüşlerini almaya başlarsınız.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Capcanlı ilişkilerle dolu bir haftaya “Merhaba” diyorsunuz. Hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda son derece hareketli günlerle içi içe olacaksınız. Yönetici gezegeniniz sosyal kelebek Venüs’ün, ebedi aşkı Yay burcundaki Mars’la gerilimli ilişkisi, sizi sevabıyla günahıyla baş başa kalacağınız riski yüksek ama heyecan verici bir ilişkinin içine iter. Bir eğitim ya da iş aracılığıyla hayatınıza paldır küldür giren bu ilişki sizi şaşkına çevirse de, haftanın ikinci yarısında aynı insanla dostane diyaloglar kurmalı böylece, hayatınızdaki denge ve huzuru korumalısınız. Kardeş ya da yakın akrabalarla aranızda gündemi hızlı gelişen bir konu ortaya çıkabilir. Bu konuyla yakından ilgilenmek, sizi, 2020 yılındaki köklü değişimin tam merkezine itecektir. Bu dönemde hangi konu olursa olsun eyleme geçmekten korkmamalı, kararlarınızın arkasında durmalısınız.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Ay’ın Balık’taki yolculuğu ile başlayan bu hafta, sizi romantizm ve tutkunun doruklarına taşıyacak. Partnerinizle birlikte olduğunuz zamanlar kendinizi adeta bir masal dünyasının ortasında zannedersiniz. Fakat yönetici gezegeniniz Mars’ın şövalye ruhu bu masal dünyasından sizi çekip alacak ve gerçek hayatın dinamikleriyle buluşturacaktır. Özellikle öz değer duygunuzu savunmak zorunda kalacağınız ikili ilişkilerde tartışma ve dogmatik fikirlere saplanıp kalmaktan kaçınmalısınız. Herkes sizin kadar kültürlü ve bilgili olamaz. Bunu baştan kabul ederseniz, öfke ve heyecanınızı daha kolay kontrol altına alma şansı yakalayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında bir toprak yatırımı gündeme gelebilir. Güvendiğiniz bir kişinin bu konudaki teklifine sıcak bakabilirsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Her gün uyanınca kolayca görebileceğiniz bir yere büyük harflerle yazılmış “sakin ve dingin ol” uyarısını asmalısınız. Zira savaş ve mücadele gezegeni Mars’a hala ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu hafta güzelliği ve sezgileriyle kalplerde taht kuran Venüs, büyük aşkı Mars’ın arasındaki zorlu etkileşim özellikle ev içi ilişkilerinizde sert diyaloglara maruz kalmanıza neden olur. Hiç kimsenin kalbini kırmamalı, savunduğunuz fikirlerin, sağduyu ve hoş görüyle karşınızdakilere aktarmayı denemelisiniz. Zira dogmatik düşüncelere saplanıp kalmak, sizin gibi vizyoner bir insana zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Bu hafta spora çok yüklenmemeli, gereksiz her türlü riskten kaçınmalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Özel hayatınızda tansiyonu yüksek bir haftaya başlıyorsunuz. Önceden düşüncelerine değer verdiğiniz bir kişi bu dönemde kalbinizi kırabilir ve sizi derinden incitebilir. Ortaklık ilişkilerinde de ani gerginlikler gündeme gelebilir. Müşteri potansiyelinin artacağı bir haftadasınız. Bereketinizi çekemeyenleri hayatınızdan uzaklaştırmak için girişimlerde bulunsanız da karşınızdakilerin patavatsız tavırları, nedeniyle bu konuda başarılı olamayabilirsiniz. Yolculuk, ya da danışmanlık verdiğiniz ortamlarda hayatınıza giren biri size karşı derin duygular besleyebilir. Ama bu ilişki uzun vadede sizi depresif bir ruh haline sokabilir. O yüzden bu konuda dikkatli olmalısınız. Zira kaypak davranışlar, sözünün arkasında durmayan kişilerle yan yana bile durmaya tahammülü olmayan birisiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Hafta sonunda burcunuzda meydana gelen Yeni Ay’ın ardından, bolluk ve bereketle çevrili olduğunuz bir haftaya adım atıyorsunuz. Bu hafta pek çok insanla tanışır, çok fazla konuyu ayını anda yönetmek zorunda kalırsınız. Unutmayın ki birden çok karpuz bir koltukta uzun süre taşınamaz. Diğer yandan hızlı koşan çabuk yorulur. Özellikle iş kararlarınızla ilgili temkinli olmalı, herkesin fikrini iyice incelemeden hemen kabul etmemelisiniz. Oldu bittiye getirilen işlerden uzak durmanızı öneririz. Zira heyecanlı ve özgürlüğüne düşkün kişilerin havada uçuşan fikirleri başta cazip görünse de uzun vadede sizi yanılgıya düşürebilir. Hafta sonunda evde sakin bir şekilde vakit geçirerek kişisel bakımınıza özen göstermeli, üzerinizde baskı oluşturan iş yüklerinden arınmalısınız.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Burcunuzda seyahat eden Ay, hafta başında sizi aşırı romantik ve melankolik bir ruh haline sokabilir. İkili ilişkilerinizde bazı netleşmeyen durumları çözüme kavuşturmak için haftanın ikinci yarısına kadar sabretmeniz gerekiyor. Ancak o zaman size eşlik eden kişinin de desteğiyle doğru kararlar alıp, eyleme geçebileceksiniz. Hayalinizde dış görünüşünüzü daha da güzelleştirmek yatsa da doğal halinizin özgün tarafını asla göz ardı etmemelisiniz. Belki saç stilinizi ya da makyajınızı değiştirmek gibi ufak dokunuşlarla kendinize yeni bir imaj yaratmanız daha doğru olur. İş hayatınızda ise rekabetçi bir ortamdasınız. Yöneticilerin doğru buldukları fikre karşı çıkmak size boşuna vakit kaybettirir. Kişiliğinizden ödün vermeden onların aldıkları kararlara uymak ve iyi ir takım oyuncusu olmak, sene içinde kariyerinizde yükselmenize neden olacaktır. Anneniz ile tartışmaktan kaçınmalısınız.