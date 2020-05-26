Haluk Levent'ten Hilal Özdemir açıklaması

Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan müzisyen Hilal Özdemir'in gözyaşları içinde çektiği maddi sıkıntıları anlatmasının ardından Haluk Levent harekete geçti. Levent, sosyal medya hesabından Özdemir'in ihtiyaçlarının giderildiğini açıkladı.

Abone ol Paylaş







26.05.2020 - 16:56

2016 yılında oyuncu Hazım Körmükçü'den ayrılan müzisyen Hilal Özdemir zor günler yaşadığını açıkladı.







5 aydır nafaka alamadığını söyleyen Özdemir, "Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.







Özdemir ayrıca, "Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok" dedi.









Özdemir'in bu açıklamalarından sonra Haluk Levent harekete geçti. Levent, sosyal medya hesabından Özdemir'in ihtiyaçlarının giderildiğini açıkladı.







Levent şu ifadeleri kullandı: "Sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler "dayanışma lazım" dediler. Burak-Banu! Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!"







Hilal Özdemir, 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. Çift, 2016 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Çiftin, Ada adında bir oğlu ve Ayka adında kızı bulunuyor.

Paylaş





