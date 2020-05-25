Haluk Levent'ten Kaş yangını sonrası ağaçlandırma kampanyası

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece aydınlatma direğinin ampul kısmının eriyerek yere düşmesi sonucu başlayan yangında, yaklaşık 25 dönüm makilik ve zeytinlik alan kül oldu.

Dünyanın ender güzelliklerden biri olan Çukurbağ Yarımadası'ndaki yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

AHBAB Derneği'nin kurucusu olarak birçok sosyal etkinliğe imza atan sanatçı Haluk Levent, yangının ardından Twitter'den bir paylaşım yaptı.

Levent, paylaşımında, "Kaş'ta yanan (yakılan) yer için etiketleyen arkadaşlar. Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin. İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak" ifadelerine yer verdi.

"ORMAN DEĞİL MAKİLİK ALAN YANDI"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yanan alanın orman değil, makilik ve zeytinlik olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:



"Antalya’nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası mevkiinde, 24 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.45’te başlayıp saat 04.00’da kontrol altına alınan yangın meydana gelmiştir. Yangının ilk belirlemelere göre gece çıkan şiddetli fırtına esnasında sokak aydınlatma lambasının, aşırı rüzgar nedeniyle ark yapması ve altta bulunan kuru otların tutuşması nedeniyle çıktığı düşünülmektedir. Yangının meydana geldiği alan, orman alanı dışı olup makilik ve zeytinlik alandır. Orman arazisi dışında olmasına rağmen kamusal görevimiz gereği ekiplerimiz yangına müdahale etmişlerdir. 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ile 6 teknik personelimiz yangın söndürme çalışmalarına katılmıştır. Yangından 2,5 hektar alan etkilenmiştir."