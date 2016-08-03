Hülya Avşar kulis sırlarını paylaştı (Ünlülerin kulis sırları)

El Dorado başlıklı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da İstanbul Vodafone Park'ta konser veren Shakira, dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra, çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı, Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da istedi. Bütün bu sağlıklı gıdaların yanında kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata oldu. Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, oğulları için ise; yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi. İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve içmek isteyen ünlü star, yiyecek ve içeceklerin yanında gümüş çatal, bıçak takımı da istedi. Shakira ayrıca kulisindeki ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların da beyaz olmasını talep etti.

Peki diğer yıldızlar sahne arkası için neler talep ediyor: